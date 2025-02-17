Мюнхенская конференция по безопасности в этом году может ознаменовать начало совершенно разной эпохи, - пишет член Рийгикогу Ээрик-Нийлес Кросс (Партия реформ).
ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС ⟩ Будущее Европы зависит от осознания смертельной угрозы
Это может стать моментом, когда окончательно станет ясно, что Европейский союз утрачивает влияние как геополитическая сила. Возможно, именно в эти выходные Европа соберется с силами и решит самостоятельно определять свою судьбу. Это может обернуться странным недоразумением в отношениях между Европой и США, а может ознаменовать начало совершенно новых трансатлантических отношений.
Называть решение Трампа не приглашать Европейский союз или даже ключевые европейские страны (включая победителей Второй мировой войны) на переговоры с путинской Россией очередным «сигналом к пробуждению» было бы нелепо. Эти сигналы звучат как минимум с 2008 года, но Европа - или, по крайней мере, большая ее часть - до сих пор не сочла нужным реагировать. Теперь же выяснилось, что опоздание настолько велико, что ее там уже даже не ждут.
Дальнейшие действия Европы во многом зависят от страха - точнее, от того, насколько его осознание дойдет до Западной Европы. Для Восточной и Северной Европы ситуация, похоже, уже предельно ясна, как и для Великобритании, которую необходимо любой ценой привлечь к дальнейшим переговорам.
Будем надеяться, что на созванном Макроном в Париже «саммите», который фактически представляет собой встречу формата «Веймар плюс Польша», не возобладают мюнхенские настроения о том, что «игнорирование Европы недопустимо», или жалобы, преподносимые как проявление свободы слова. Все это сейчас не так важно.
Время для заявлений прошло. Теперь Европа либо сможет взять ситуацию под контроль и установить свои правила игры, либо упустит эту возможность.
Прежде всего, встречу команд Трампа и Путина в Саудовской Аравии нельзя считать мирными переговорами, поскольку вести такие переговоры могут только стороны конфликта. США и Россия могут договариваться между собой, но не решать вопросы украинско-российских или европейско-российских отношений.
Европа, конечно, может, выражая «глубокую обеспокоенность», ждать, какую сделку Трамп привезет для нее из Москвы, а затем оплатить и обеспечить ее выполнение своими силами - как, похоже, ожидают в Вашингтоне. Но будем надеяться, что дело не дойдёт до столь унизительного сценария.
Урсула фон дер Ляйен в Мюнхене заявила о намерении вывести оборонные инвестиции стран ЕС из-под ограничений бюджетного дефицита. Это первый и крайне необходимый шаг. Однако за ним должны последовать реальные вложения.
Что сейчас думают лидеры Германии и Франции, остается неясным. В случае Германии стоит обратить внимание на Фридриха Мерца - его заявления вселяют определенный оптимизм. Макрон вновь продвигает французскую инициативу, но остается вопрос, перерастет ли она в конкретные действия и будет ли Европа действительно вовлечена в процесс.
Что именно должна предпринять Европа - предмет обсуждения. Главное, чтобы эти дискуссии не затянулись на неопределенный срок. Одно очевидно: если Европа хочет участвовать в переговорах или влиять на дальнейший ход войны, она должна занять эту позицию сама, а не ждать, пока ей предоставят такую возможность.
Десять шагов, с которых Европа могла бы начать
- Программа ядерного вооружения ЕС. Франция, как ядерная держава, могла бы возглавить этот процесс. В него обязательно должна быть включена Украина, у которой в 1994 году отняли ядерное оружие под ложным предлогом гарантий безопасности.
- Увеличение оборонных расходов до трех процентов ВВП во всех странах ЕС в соответствии с общеевропейской директивой.
- Обязательная военная служба во всех государствах Европейского союза.
- Быстрое и централизованное развитие оборонной промышленности.
- Введение единого европейского стандарта для вооружений и боеприпасов.
- Ускоренное развитие разведывательных и ударных систем Европы: спутниковой разведки, дальнобойных вооружений и систем наблюдения.
- Создание европейского ракетного щита - того, что США когда-то начали, но так и не завершили.
- Ускоренный и максимально оперативный прием Украины в Европейский союз.
- Формирование европейско-украинской переговорной делегации, если Украина по-прежнему заинтересована в этом.
- Назначение представителя ЕС для переговоров с Трампом, а при необходимости - и с Путиным или любыми другими сторонами.