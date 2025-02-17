ЭЭРИК-НИЙЛЕС КРОСС Будущее Европы зависит от осознания смертельной угрозы

Это может стать моментом, когда окончательно станет ясно, что Европейский союз утрачивает влияние как геополитическая сила. Возможно, именно в эти выходные Европа соберется с силами и решит самостоятельно определять свою судьбу. Это может обернуться странным недоразумением в отношениях между Европой и США, а может ознаменовать начало совершенно новых трансатлантических отношений.

Называть решение Трампа не приглашать Европейский союз или даже ключевые европейские страны (включая победителей Второй мировой войны) на переговоры с путинской Россией очередным «сигналом к пробуждению» было бы нелепо. Эти сигналы звучат как минимум с 2008 года, но Европа - или, по крайней мере, большая ее часть - до сих пор не сочла нужным реагировать. Теперь же выяснилось, что опоздание настолько велико, что ее там уже даже не ждут.

Дальнейшие действия Европы во многом зависят от страха - точнее, от того, насколько его осознание дойдет до Западной Европы. Для Восточной и Северной Европы ситуация, похоже, уже предельно ясна, как и для Великобритании, которую необходимо любой ценой привлечь к дальнейшим переговорам.

Будем надеяться, что на созванном Макроном в Париже «саммите», который фактически представляет собой встречу формата «Веймар плюс Польша», не возобладают мюнхенские настроения о том, что «игнорирование Европы недопустимо», или жалобы, преподносимые как проявление свободы слова. Все это сейчас не так важно.