Жители Эстонии берут самые крупные жилищные кредиты в Балтии

По словам Йонны Пехтер, рынок жилой недвижимости во всех трех странах Балтии, а вместе с ним и рынок жилищного кредитования, выходят из длившегося несколько лет периода спада, и в этом году повсюду можно ожидать продолжения роста. «Вполне вероятно, что наиболее быстрый рост будет у наших южных соседей, однако карты может спутать намеченное в Эстонии на лето повышение налога с оборота, в ожидании которого весной может ускориться рост количества сделок с новыми квартирами», - подытожила Йонна Пехтер.

Bigbank AS - это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах.

Объем баланса Bigbank составляет более 2,5 миллиарда евро, из которых более 600 миллионов евро приходится на портфель коммерческих кредитов.