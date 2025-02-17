Согласно сравнительному анализу портфелей жилищных кредитов Bigbank в странах Балтии, в четвертом квартале прошлого года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года наибольший скачок произошел в Латвии, где количество заключенных новых договоров увеличилось более чем в два раза, в то время как в Эстонии и Литве этот показатель вырос в полтора раза, сообщила в понедельник BNS пресс-служба банка.
Жители Эстонии берут самые крупные жилищные кредиты в Балтии
Количество заключенных договоров выросло в Латвии на 127,3%, в Эстонии на 57,2% и в Литве на 48,8%. По словам руководителя Bigbank Eesti Йонны Пехтер, основная причина того, что самый быстрый рост был в Латвии, кроется в прежней пассивности рынка.
«Показатели жилищного кредитования в Латвии на протяжении многих лет были ниже, чем в Эстонии и Литве. Хотя рост в прошлом году был быстрым, латвийцам все равно потребуется время, чтобы догнать своих соседей и по количеству договоров, и особенно по объемам кредитов», - прокомментировала показатели руководитель Bigbank.
Жители Эстонии являются самыми смелыми заемщиками в странах Балтии: в четвертом квартале средняя сумма кредита в Эстонии составила 145 013 евро, что более чем вдвое превышает среднюю сумму кредита у латвийцев 62 299 евро, и чуть более чем на четверть у литовцев - 108 928 евро.
«По сравнению с показателями предыдущего года средняя сумма кредита и в Эстонии, и в Латвии увеличилась примерно на треть, а в Литве она, по сути, осталась на прежнем уровне», - сказала Пехтер и добавила, что цена жилой недвижимости в Риге по-прежнему заметно ниже, поскольку доля старых квартир вторичного рынка в сделках уже давно является доминирующей.
«Учитывая местный контекст, относительно быстрый рост суммы кредита может указывать на растущую популярность новых домов, но в долгосрочной перспективе все еще сохраняется некоторый потенциал для роста по сравнению с соседями», - считает Йонна Пехтер.
По словам Йонны Пехтер, рынок жилой недвижимости во всех трех странах Балтии, а вместе с ним и рынок жилищного кредитования, выходят из длившегося несколько лет периода спада, и в этом году повсюду можно ожидать продолжения роста. «Вполне вероятно, что наиболее быстрый рост будет у наших южных соседей, однако карты может спутать намеченное в Эстонии на лето повышение налога с оборота, в ожидании которого весной может ускориться рост количества сделок с новыми квартирами», - подытожила Йонна Пехтер.
Bigbank AS - это основанный на эстонском капитале банк, специализирующийся на предоставлении услуг кредитования и вкладов частным и бизнес-клиентам. В дополнение к осуществляемой в Эстонии деятельности, банк имеет филиалы в Финляндии, Швеции, Латвии, Литве и Болгарии, а также предлагает свои продукты в качестве трансграничной услуги в Австрии, Германии и Нидерландах.
Объем баланса Bigbank составляет более 2,5 миллиарда евро, из которых более 600 миллионов евро приходится на портфель коммерческих кредитов.