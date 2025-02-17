В Эстонии выставили на продажу историческую мызу, которая стоит дешевле квартиры в столичном спальнике

В Йыгеваской волости Йыгеваского уезда выставлено на продажу историческое поместье Пакасте; предложение дает уникальную возможность отреставрировать историческое здание и снова вдохнуть в него жизнь.

История мызы Пакасте началась в XVIII веке, а одноэтажное главное здание было построено в 1906 году. Общая площадь усадьбы, включая мансардный этаж, составляет 1015 квадратных метров. Важно отметить, что здание не находится под охраной культурного наследия, что дает новому владельцу больше свободы в планировании и проведении ремонтных работ.

Мыза Пакасте. Фото: KV.EE

Площадь самого объекта недвижимости составляет 6 342 квадратных метра, а это значит, что он достаточно просторный, чтобы содержать там сад, грядки и теплицы. Здание нуждается в капитальном ремонте, однако сохранилось несколько оригинальных архитектурных элементов, дающих представление об истории усадьбы.

Расположение благоприятное, предлагает спокойную среду для жизни. Рядом расположено несколько мест природных и исторических достопримечательностей, которые делают это место привлекательным как для проживания, так и для развития туризма. Йыгева находится в пяти километрах от объекта.

Мыза Пакасте. Фото: KV.EE

На данный момент за усадьбу и хороший участок земли просят всего 45 000 евро! Желающим предлагается ознакомиться с этим уникальным предложением, чтобы оценить возможности, предлагаемые мызой Пакасте. Подробнее об объявлении о продаже можно узнать здесь.