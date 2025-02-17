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Уровень воды в Эмайыги в ближайшие дни достигнет критической отметки

Перевод: Каролина Вертяева
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Уровень воды в реке Эмайыги приблизился к критической отметке.
Уровень воды в реке Эмайыги приблизился к критической отметке. Фото: Kristjan Teedema/Tartu Postimees

Уровень воды в реке Эмайыги в Тарту достиг самого высокого показателя за последние 13 лет и к полудню 17 февраля составил 243 см выше нулевой отметки гидрометрической станции Тарту. По прогнозу Агентства окружающей среды, в течение ближайших нескольких дней уровень воды может превысить критическую отметку.

В январе оттепель, дожди и ледовые заторы привели к значительному повышению уровня воды в Эмайыги по сравнению со среднестатистическими зимними показателями. Дополнительное повышение уровня воды произошло в начале февраля из-за теплой погоды, которая привела к увеличению притока воды из водосборного бассейна. Временное похолодание немного снизило уровень воды, однако он все еще остается высоким.

Уровень воды в Эмайыги в Тарту снова начал повышаться 14 февраля во второй половине дня, достигнув 225 см выше нулевой отметки. Стремительный рост уровня воды вызван ледовыми и снежными заторами, которые в настоящее время находятся в районе деревни Вейбри и медленно движутся в сторону Тарту.

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