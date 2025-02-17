Уровень воды в реке Эмайыги в Тарту достиг самого высокого показателя за последние 13 лет и к полудню 17 февраля составил 243 см выше нулевой отметки гидрометрической станции Тарту. По прогнозу Агентства окружающей среды, в течение ближайших нескольких дней уровень воды может превысить критическую отметку.
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Уровень воды в Эмайыги в ближайшие дни достигнет критической отметки
В январе оттепель, дожди и ледовые заторы привели к значительному повышению уровня воды в Эмайыги по сравнению со среднестатистическими зимними показателями. Дополнительное повышение уровня воды произошло в начале февраля из-за теплой погоды, которая привела к увеличению притока воды из водосборного бассейна. Временное похолодание немного снизило уровень воды, однако он все еще остается высоким.