Спасено 500 рабочих мест: завод и Департамент окружающей среды достигли соглашения

Маслозавод Kiviõli Keemiatööstus и Департамент окружающей среды достигли внесудебного соглашения, согласно которому завод инвестирует в решения, снижающие экологическое воздействие производства сланцевого масла и позволяющие производить тепло без выбросов CO₂. Это поможет существенно уменьшить влияние завода на окружающую среду, сделав воздух в Кивиыли более чистым, а также позволит сохранить более 500 рабочих мест в Ида-Вирумаа.