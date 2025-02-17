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Спасено 500 рабочих мест: завод и Департамент окружающей среды достигли соглашения

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Предприятию Kiviõli Keemiatööstus и Департаменту окружающей среды удалось избежать судебного разбирательства.
Предприятию Kiviõli Keemiatööstus и Департаменту окружающей среды удалось избежать судебного разбирательства. Фото: Marko Saarm

Маслозавод Kiviõli Keemiatööstus и Департамент окружающей среды достигли внесудебного соглашения, согласно которому завод инвестирует в решения, снижающие экологическое воздействие производства сланцевого масла и позволяющие производить тепло без выбросов CO₂. Это поможет существенно уменьшить влияние завода на окружающую среду, сделав воздух в Кивиыли более чистым, а также позволит сохранить более 500 рабочих мест в Ида-Вирумаа.

В рамках соглашения Kiviõli Keemiatööstus разработал план действий по инвестициям и модернизации для снижения выбросов теплоэлектростанции, а также для внедрения систем мониторинга. Для снижения загрязнения предприятие закупит сероулавливающее оборудование и систему фильтрации мелких частиц.

Помимо условий, закрепленных в судебном постановлении, стороны также договорились о модернизации одного из котлов, который будет переведен на работу на древесной щепе.

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