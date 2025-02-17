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Будьте бдительны! Департамент транспорта предупреждает о мошеннических SMS

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Интернет-мошенники. Снимок иллюстративный.
Интернет-мошенники. Снимок иллюстративный. Фото: Fran Rodriguez Fotografia/Shutterstock

Департамент транспорта предупреждает жителей Эстонии о мошеннических SMS-сообщениях, в которых получателей просят заполнить медицинскую справку.

В Департамент обратились люди, получившие письма с ложным уведомлением о том, что их медицинская справка больше не действительна. Однако эти сообщения не имеют никакого отношения к Департаменту транспорта и являются фальшивыми.

«Департамент транспорта не отправляет клиентам информацию о медицинской справке через SMS. Все уведомления по этому вопросу передаются исключительно по электронной почте», - пояснила руководитель отдела по вопросам водительских прав Департамента транспорта Аве Смирнов.

Проверить действительность медицинской справки можно на сайте электронных услуг Департамента транспорта или через Портал здоровья.

Ни в коем случае не переходите по подозрительным ссылкам и не вводите свои личные данные!

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