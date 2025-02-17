Резкое сокращение пожертвований: связано это с исчезновением наличных или с экономической неуверенностью?

Статистика о сборе пожертвований в торгово-развлекательном центре Ülemiste показывает значительное снижение общего объема благотворительных пожертвований. Если в 2020 году в ящики для пожертвований благотворительных организаций поступило более 16 тысяч евро, то к началу 2024 года эта сумма оказалась уже менее трех тысяч евро. Это поднимает важный вопрос: вызвано снижение пожертвований уменьшением использования наличных денег в целом, или отражает более глубокие изменения в уровне экономической уверенности людей?

Руководитель по ответственному предпринимательству центра Ülemiste Тийа Нымм отметила, что у снижения объема пожертвований могут быть разные причины: «Мы видим, что люди в целом все реже используют наличные деньги, а также больше нет мелочи, которая раньше оставалась в карманах после покупок и которую было легко опустить в ящик для пожертвований. Объем пожертвований снижается уже четыре года подряд, и именно поэтому в прошлом году мы добавили к ящику для сбора наличных на стенде пожертвований центра возможность оплаты картой».

Статистика показывает, что в начале 2024 года на платежи картой пришлось около трети всех пожертвований, что подтверждает растущую важность цифровых способов оплаты. Однако, по словам Тийи Нымм, необходимо и дальше адаптироваться к изменяющимся платежным привычкам и искать способы сделать пожертвования максимально удобными: например, внедрять решения мобильных платежей или использования QR-кодов.