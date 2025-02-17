Сегодня, 17 февраля, отмечается Всемирный день спонтанного проявления доброты (Random Acts of Kindness Day), и это хорошее время взглянуть, как изменились привычки жителей Эстонии в плане благотворительности. Спонтанные добрые дела могут быть большими или маленькими, но систематическая благотворительность требует системного подхода и современных решений.
Резкое сокращение пожертвований: связано это с исчезновением наличных или с экономической неуверенностью?
Статистика о сборе пожертвований в торгово-развлекательном центре Ülemiste показывает значительное снижение общего объема благотворительных пожертвований. Если в 2020 году в ящики для пожертвований благотворительных организаций поступило более 16 тысяч евро, то к началу 2024 года эта сумма оказалась уже менее трех тысяч евро. Это поднимает важный вопрос: вызвано снижение пожертвований уменьшением использования наличных денег в целом, или отражает более глубокие изменения в уровне экономической уверенности людей?
Руководитель по ответственному предпринимательству центра Ülemiste Тийа Нымм отметила, что у снижения объема пожертвований могут быть разные причины: «Мы видим, что люди в целом все реже используют наличные деньги, а также больше нет мелочи, которая раньше оставалась в карманах после покупок и которую было легко опустить в ящик для пожертвований. Объем пожертвований снижается уже четыре года подряд, и именно поэтому в прошлом году мы добавили к ящику для сбора наличных на стенде пожертвований центра возможность оплаты картой».
Статистика показывает, что в начале 2024 года на платежи картой пришлось около трети всех пожертвований, что подтверждает растущую важность цифровых способов оплаты. Однако, по словам Тийи Нымм, необходимо и дальше адаптироваться к изменяющимся платежным привычкам и искать способы сделать пожертвования максимально удобными: например, внедрять решения мобильных платежей или использования QR-кодов.
С другой стороны, Нымм отмечает, что нельзя игнорировать и экономическую ситуацию, из-за которой люди вынуждены тщательнее обдумывать свои расходы, а каждая покупка или доброе дело становятся все более осознанным выбором: «В нынешних условиях экономической нестабильности и на фоне повышения налогов вполне понятно, что рост повседневных расходов может повлиять на способность людей делать пожертвования. Пожертвования стали скорее сезонной темой - о них думают прежде всего в Рождество, а также в связи с разными памятными датами, однако благотворительным организациям необходима стабильная и постоянная поддержка, чтобы они могли заранее планировать деятельность и обеспечивать непрерывную помощь тем, кто в ней нуждается».
Нымм уверена, что эстонские предприятия могут сделать очень многое для поддержки культуры пожертвований. «Отдельный торговый центр не в состоянии решить ситуацию в одиночку. Пожертвования должны стать частью повседневной культуры ответственного потребления, но для этого требуется системный подход. Современные платежные решения и цифровые возможности для пожертвований должны стать нормой везде – в торговых центрах, культурных учреждениях, на спортивных мероприятиях и в других местах. Только так мы сможем создать среду, в которой пожертвования будут естественной частью повседневной жизни. Наша задача - подавать пример и делиться своим опытом с другими, чтобы вместе создать лучшую систему поддержки благотворительности», - сказала руководитель по ответственному предпринимательству центра Ülemiste.
На стенде пожертвований центра Ülemiste можно поддержать четыре благотворительные организации - как наличными, так и с помощью карт: Детский фонд клиники Тартуского университета (TÜK Lastefond), Эстонский Красный Крест, Эстонское общество защиты животных и Эстонский фонд природы (Eestimaa Looduse Fond).
С целью компенсации снижения объемов пожертвований торгово-развлекательный центр Ülemiste добавил к собранной в 2024 году сумме более 4500 евро. Кроме того, в прошлом году центр пожертвовал 16 тысяч евро 25 детским домам и в качестве долгосрочного партнера поддерживает Эстонский фонд природы, вкладывая в развитие устойчивого лесного хозяйства в 2024-2026 годах в общей сложности 125 тысяч евро. Центр Ülemiste продолжит поддерживать благотворительные организации и в 2025 году, уделяя особое внимание инициативам, направленным на помощь детям, животным и окружающей среде.