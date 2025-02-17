​Недавно вернувшийся с Мюнхенской конференции по безопасности президент отметил, что, возможно, мы не продемонстрировали свою силу в достаточной мере. «Нужно собраться и подумать, были ли допущены ошибки», - сказал он. Тем не менее президент оптимистично настроен, что Европа не останется в стороне от мирных переговоров, поскольку Украина обязательно привлечет своих союзников к обсуждениям.

После телефонного разговора с Владимиром Путиным президент США Дональд Трамп заявил, что Путин хочет мира. Карис согласился с ним, добавив, однако, что это не тот мир, которого ожидает или хочет Европа. «Необходимо найти способ, чтобы мир наступил, и чтобы он был на тех условиях, которые свободные и прозападные страны, включая нас, могут принять», - сказал президент.

Карис также отметил, что во многих странах Европы существуют внутренние проблемы: ищут канцлеров и президентов, а в некоторых местах выборы не прошли так, как ожидалось. «Со стороны это не выглядит как сильная среда», - подчеркнул он.

Перед тем как отправиться на Мюнхенскую конференцию, президент посетил Палестину и Израиль. «Те видеозаписи, которые мне показывал человек, переживший... Это ужасающие кадры, - рассказал он о том, что увидел. - Возвращаясь к Украине, мне больше 60 лет, и за последние три года я стал свидетелем жестокостей, которые никогда бы не мог себе представить».