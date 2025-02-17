СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ Избиение соседа, пожар в бане, сто литров вылившегося на дорогу масла

Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.

14 февраля гражданину Турецкой Республики 1974 года рождения был выдан запрет на въезд, так как в ходе экспертизы выяснилось, что его водительское удостоверение было полностью поддельным.

15 февраля утром пограничники обнаружили незаконное пересечение временной линии контроля на озере Лямми - из Эстонии в Россию и обратно. В связи с инцидентом были задержаны трое латвийских рыбаков, которые признали нарушение. Им были назначены денежные штрафы, после чего им разрешили продолжить путь.

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