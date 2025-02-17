Департамент полиции и погранохраны в сводке происшествий за минувшие выходные сообщил об избиение соседа, а также о краже наличных из кассы магазина. Спасательный департамент, в свою очередь, сообщил о пожаре в бане и о ста литрах вылившегося на дорогу масла.
СВОДКА ПРОИСШЕСТВИЙ ⟩ Избиение соседа, пожар в бане, сто литров вылившегося на дорогу масла
Насилие
14 февраля в квартире на улице Паазику в Ласнамяэ 68-летний мужчина в ходе конфликта нанес увечья 57-летней женщине.
15 февраля в баре в Кесклинне 47-летний мужчина избил 25-летнего мужчину и 22-летнюю женщину. Полиция задержала нападавшего.
Также 15 февраля в отеле в Ласнамяэ неизвестные нанесли травмы 37-летнему мужчине и украли его телефон.
В этот же день в Ласнамяэ между сожителями произошел конфликт, в ходе которого они причинили друг другу травмы, а в другом отеле в Ласнамяэ произошел конфликт, в ходе которого 66-летний мужчина избил 63-летнего мужчину. Все участники конфликтов находились в состоянии алкогольного опьянения. Полиция задержала нападавших.
В ночь на 16 февраля в Йыхви был избит 38-летний мужчина, получивший травмы.
16 февраля в Ласнамяэ 32-летний мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, избил свою мать и угрожал ей, а в Кесклинне 33-летний мужчина избил свою сожительницу. Полиция задержала нападавших.
16 февраля в Центр тревоги поступило сообщение, что на Кульгусадама-теэ в Нарве был найден 30-летний мужчина с тяжелыми травмами. Медики доставили пострадавшего в больницу. Полиция задержала трех мужчин, подозреваемых в совершении преступления.
16 февраля полиция получила вызов в волость Тапа, где 34-летний мужчина в ходе ссоры избил соседа. Медики доставили пострадавшего в больницу для медицинского осмотра. Полиция задержала нападавшего по подозрению в совершении преступления.
Точные обстоятельства всех инцидентов будут установлены в ходе расследования.
Мошенничество
14 февраля 36-летний мужчина сообщил, что 13 февраля получил, как ему показалось, сообщение от Snabb с уведомлением о неоплаченном штрафе за парковку. Мужчина перешел по ссылке в сообщении и подтвердил данные с помощью кода PIN1. После этого ему позвонили якобы из отдела кибербезопасности банка LHV, в ходе разговора он подтвердил код PIN2. Позже он обнаружил, что с его счета была совершена перевод на чужой счет. Ущерб составил 2950 евро. Точные обстоятельства происшествия выясняются.
В полицию обратилась жительница Тарту, которая получила мошеннический звонок от якобы сотрудника Swedbank. Звонивший сообщил женщине, что кто-то посторонний пытается получить доступ к ее банковскому счету. Чтобы обезопасить деньги на счете, женщине предложили ввести коды Smart-ID, после чего она обнаружила, что со счета было списано 605 евро. Обстоятельства мошенничества расследуются в рамках уголовного производства.
Компания, действующая на Сааремаа, потеряла почти 800 евро, став жертвой компьютерного мошенничества. Подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Кража
15 февраля в Кесклинне неизвестный похитил наличные из кассы магазина. Сумма ущерба и обстоятельства преступления уточняются.
Безопасность на границе
За минувшие выходные на пограничном пункте «Нарва-1» в Эстонию не пустили двух граждан Молдовы, двух граждан России, одного гражданина Украины, одного гражданина США и одного гражданина Кыргызстана.
Также за прошедшие выходные пограничники на юго-восточных пограничных пунктах не пустили в Эстонию одного гражданина Молдовы, одного гражданина Сербии и одного гражданина Украины
Наиболее частыми причинами отказа во въезде были отсутствие у лиц соответствующих документов на въезд, неясные показания о цели поездки или же в ходе беседы было установлено, что лицо может представлять угрозу общественному порядку или безопасности в нашей стране.
14 февраля гражданину Турецкой Республики 1974 года рождения был выдан запрет на въезд, так как в ходе экспертизы выяснилось, что его водительское удостоверение было полностью поддельным.
15 февраля утром пограничники обнаружили незаконное пересечение временной линии контроля на озере Лямми - из Эстонии в Россию и обратно. В связи с инцидентом были задержаны трое латвийских рыбаков, которые признали нарушение. Им были назначены денежные штрафы, после чего им разрешили продолжить путь.
Пожары
14 февраля в 08:19 поступило сообщение, что в кемпинге на обочине дороги Юулику-Табасалу в поселке Лаагри волости Сауэ тлеет пол деревянного одноэтажного здания. На место выехали профессиональные спасатели Нымме и Кейла, а также спасатели-добровольцы Сауэ. По прибытию они увидели, что здание заполнено дымом, и двое человек уже покинули помещение, однако еще один человек оставался внутри. Спасатели вытащили его наружу и передали бригаде скорой помощи, которая доставила пострадавшего в больницу. Присутствующие находились в состоянии алкогольного опьянения. Спасатели разобрали часть пола и ликвидировали возгорание к 08:45. По предварительным данным, пожар начался из-за огня в камине - вероятно, искры из топки попали в зазор между половицами, где воспламенились опилки.
15 февраля в 16:32 в Центр тревоги поступило сообщение, что в деревне Эску волости Пыльтсамаа горит баня. Открытым пламенем горела торцевая стена здания, огонь охватил балкон и распространился на крышу. Пожар был потушен к 20:31. В ликвидации возгорания участвовали профессиональные спасатели Йыгева, Пыльтсамаа и Сууре-Яани, а также спасатели-добровольцы Колга-Яани. Причина пожара выясняется.
16 февраля в 12:59 в Центр тревоги поступило сообщение, что на Мяннилийва-теэ в деревне Пудисоо волости Куусалу горит дымоход жилого дома. Звонивший сообщил, что чердак здания заполнился дымом. На место выехали профессиональные спасатели Локса, Кехра и Мууга, а также спасатели-добровольцы Колга и Костивере. Все находившиеся в доме успели эвакуироваться. Спасатели в противодымном снаряжении вошли в здание и обнаружили, что возгорание произошло в конструкции вокруг дымохода между первым и вторым этажами. Горели утеплитель и деревянные элементы обшивки. Владелец дома топил котел за несколько часов до обнаружения пожара. Огонь был потушен к 14:33. Однако спустя полтора часа спасатели снова вернулись на место происшествия, так как хозяин дома снова заметил дым. Остаточное возгорание было полностью ликвидировано в 16:38.
ДТП
15 февраля в 06:36 в Тарту на улице Рийа произошла авария. Спасатели устранили риск возгорания автомобилей и регулировали движение. Никто из пострадавших не был доставлен в больницу.
15 февраля в 13:37 спасатели выехали в деревню Сильмси волости Козе на шоссе Таллинн-Тарту, где автомобиль из-за гололеда врезался в дорожное ограждение. В машине находились два пассажира, которых осмотрели медики на месте происшествия. Спасатели Козе отключили аккумулятор автомобиля, убрали с дороги обломки и отбуксировали машину на обочину для возобновления движения. Дальнейшими разбирательствами занялась полиция.
15 февраля в 14:58 спасатели выехали в деревню Кулли волость Раазику, где автомобиль съехал с шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги, перевернулся через крышу и оказался в кювете. Водитель оказался заблокирован в машине. Спасатели Юри осторожно извлекли его из автомобиля и передали скорой помощи, которая доставила его в больницу на обследование. После этого спасатели отключили аккумуляторные провода машины.
16 февраля в 03:17 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Кесклинне на бульваре Мере автомобиль врезался в столб, который затем упал на трамвайные пути. Сам автомобиль скрылся с места происшествия. Спасатели убрали столб с рельсов, а полиция продолжает выяснять обстоятельства случившегося.
Прочее
15 февраля в 06:20 спасатели получили вызов на Ярвевана-теэ в Кесклинне, где у дорожной уборочной машины лопнул гидравлический шланг. На землю вытекло около ста литров масла. Спасатели засыпали разлив абсорбирующим веществом, а компания-владелец машины занялась ее эвакуацией.