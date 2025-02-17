Продолжающийся в понедельник снегопад в ночь на вторник усилится, дороги на территории Эстонии станут опасно скользкими - об этом BNS сообщил Департамент транспорта.
ВНИМАНИЕ! ⟩ Снегопад усилит опасность гололедицы на дорогах Эстонии
По состоянию на вторую половину дня в понедельник основные и второстепенные дороги в Эстонии были покрыты смесью мокрого снега и хлоридов, местами заснежены или покрыты укатанным снегом. В Ида-Харьюмаа продолжается снегопад, видимость ограничена. Температура воздуха -2...-12 градусов. Дорожные условия местами зимние, дороги скользкие.
Согласно прогнозу погоды, вечером местами пройдет кратковременный снег. Температура воздух ночью -7...-12 градусов, на побережье - до -4 градусов. Снегопад продолжится в течение ночи, ближе к утру зона осадков расширится. На дорогах возрастет опасность гололедицы.