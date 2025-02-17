ВНИМАНИЕ! Снегопад усилит опасность гололедицы на дорогах Эстонии

По состоянию на вторую половину дня в понедельник основные и второстепенные дороги в Эстонии были покрыты смесью мокрого снега и хлоридов, местами заснежены или покрыты укатанным снегом. В Ида-Харьюмаа продолжается снегопад, видимость ограничена. Температура воздуха -2...-12 градусов. Дорожные условия местами зимние, дороги скользкие.