Полиция запретила депутату фотографировать монахинь Пюхтицкого монастыря в фойе Рийгикогу

Об этом пишет BNS со ссылкой на публикацию Вооглайда в социальных сетях. «Монахини Пюхтицкого монастыря через своих представителей попросили возможности встретиться со спикером Рийгикогу Лаури Хуссаром, чтобы передать обращение к парламенту Эстонии - с просьбой оставить им возможность жить спокойно и не продвигать поправку к закону, направленную на насильственное упразднение крупнейшего монастыря Эстонии. Однако спикер Рийгикогу не нашел для этого ни 15, ни даже 5 минут - у него якобы просто нет времени», - написал Вооглайд в сети Facebook.

Поэтому монахини сами приехали на Тоомпеа, чтобы передать петицию представителю Рийгикогу хотя бы в фойе. Монахиням пришлось долго ждать на улице под снегом, а когда после переговоров с адвокатами их наконец впустили в здание, их не пропустили дальше ворот безопасности.

По словам Вооглайда, полицейские приказали молчаливым монахиням передвигаться по тесному вестибюлю явно неуместным тоном, отдавая им команды: «Прочь с дороги!», „Пропустите!“. и т. д. Председатель правовой комиссии Рийгикогу Андре Ханимяги принял обращение монахинь от игуменьи Филареты перед воротами безопасности.

«При этом сотрудники полиции запретили фотографировать в фойе, потому что это зона безопасности. Замечание сделали и мне, но я ответил, что если считают целесообразным принять петицию здесь и если фотограф Рийгикогу сможет сфотографировать этот эпизод, что он и сделал, то и я могу сделать то же самое как член Рийгикогу - тем более что я не фотографирую ничего секретного», - отметил Вооглайд.

По словам депутата, один из полицейских сказал ему, что если он обнародует фотографию, то будут проблемы. «Я все равно сделаю это, потому что не вижу причин, по которым не следует публиковать фотографию, которая показывает только то, насколько недостойно Рийгикогу провел все это», - добавил Вооглайд.

По мнению депутата, все это оставляет крайне недостойное впечатление об эстонском государстве и Рийгикогу как его представителе. «Цивилизованность означает, помимо прочего, умение вежливо общаться даже со своими врагами. Но ведь монахини нам не враги. Однако с ними обращаются, не проявляя к ним самого элементарного уважения», - заключил он.