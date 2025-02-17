The Washington Post: страны Европы допускают отправку до 30 тысяч военных в Украину в рамках мирного соглашения

Такая численность приводится в ответах стран ЕС на вопросы США, в которых Вашингтон попросил европейские страны сообщить о своих возможностях для поддержки Украины.

Предполагается, что европейские военные не будут находиться на линии соприкосновения, но будут готовы «продемонстрировать силу», если российские войска попытаются «возобновить войну». Кроме того, эти силы будут поддержаны большим количество военных за пределами Украины «на случай, если им нужно будет быстро наращивать силы и продвигаться».

Наиболее конкретные цифры привела Франция, которая заявила, что может выделить около 10 тысяч военных.

В свою очередь AFP со ссылкой на источник пишет, что Германия выступает против отправки войск в Украину для миротворческой миссии, если в этом не будет участвовать США. «Мы не будем участвовать в сценариях, в которых европейская и американская политика безопасности расходятся, например, если европейские солдаты будут развернуты без полного участия США», - заявил собеседник агентства в правительстве ФРГ.

Официальный представитель правительства Германии Кристиана Хоффман отмечала, что сначала надо подождать и посмотреть, «наступит ли и каким образом мир для Украины», и только после этого «мы сможем поговорить об условиях и разобраться с тем, что можно предпринять».

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер в статье, опубликованной в The Telegraph 16 февраля, заявил, что Великобритания готова направить свои войска в Украину, чтобы обеспечить гарантии безопасности возможного соглашения о прекращении огня. По его мнению, «любая роль в обеспечении безопасности Украины - это помощь в обеспечении безопасности нашего континента и нашей страны».