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Уполномоченный по равному обращению усмотрел дискриминацию эстонцев в объявлении о вакансии в городе Кохтла-Ярве

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Городское управление Кохтла-Ярве ищет специалиста по связям с общественностью и внешним связям, но уполномоченный по равному обращению подозревает, что условия, предъявляемые к кандидатам, являются дискриминационными для выпускника школы с эстонским языком обучения.
Городское управление Кохтла-Ярве ищет специалиста по связям с общественностью и внешним связям, но уполномоченный по равному обращению подозревает, что условия, предъявляемые к кандидатам, являются дискриминационными для выпускника школы с эстонским языком обучения. Фото: Peeter Lilleväli / Põhjarannik

Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению считает, что объявление о вакансии в городском управлении Кохтла-Ярве, в котором указано, что специалист по связям с общественностью и внешним связям должен иметь продвинутый уровень владения русским языком, может дискриминировать кандидатов, окончивших школу с эстонским языком обучения, и что такое требование не является обоснованным, пишет «Северное побережье».

К уполномоченному по гендерному равноправию и равному обращению обратился человек, которого привлекло объявление о вакансии специалиста по связям с общественностью и внешним связям в горуправе Кохтла-Ярве. Помимо прочего, от кандидатов требуется знание эстонского и русского языков на уровне C1 и английского языка на уровне B1.

Советник уполномоченного Кристи Йоаметс отметила, что сотрудники горуправы не обязаны официально отвечать жителям на русском языке, а для общения достаточно уровня B. Кроме того, она подчеркнула, что требование владения иностранным языком должно быть обоснованным и соответствовать обязанностям должности.

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