Уполномоченный по равному обращению усмотрел дискриминацию эстонцев в объявлении о вакансии в городе Кохтла-Ярве

Городское управление Кохтла-Ярве ищет специалиста по связям с общественностью и внешним связям, но уполномоченный по равному обращению подозревает, что условия, предъявляемые к кандидатам, являются дискриминационными для выпускника школы с эстонским языком обучения.

Уполномоченный по гендерному равноправию и равному обращению считает, что объявление о вакансии в городском управлении Кохтла-Ярве, в котором указано, что специалист по связям с общественностью и внешним связям должен иметь продвинутый уровень владения русским языком, может дискриминировать кандидатов, окончивших школу с эстонским языком обучения, и что такое требование не является обоснованным, пишет «Северное побережье».