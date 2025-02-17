Шольц выступил против разделения ответственности между США и Европой

Комментируя требование президента США Дональда Трампа к союзникам по НАТО больше вкладываться в оборону, Шольц вновь подчеркнул, что европейцы и американцы должны вместе работать над коллективной безопасностью. «НАТО основана на том, что мы всегда действуем вместе и разделяем риск, тем самым обеспечивая нашу безопасность. Это не должно подвергаться сомнению», - заявил Шольц.

Шольц: споры об отправке в Украину миротворцев раздражают

Канцлер Германии вновь заявил, что продолжающиеся дебаты по поводу отправки немецких солдат в Украину для обеспечения возможного мира «крайне неуместны» и «преждевременны». Россия по-прежнему продолжает «жестокую войну» против Украины, и никто не знает, как будет выглядеть возможный мир, пояснил он. «Это неуместные дебаты в неподходящее время и на неправильную тему», - заявил канцлер.

«Меня даже немного раздражают эти дебаты, я хочу сказать это совершенно открыто. Здесь в обход украинцев обсуждаются возможные итоги еще не состоявшихся мирных переговоров. Это крайне неуместно, если говорить прямо и честно. Мы еще не достигли мира, а находимся в разгаре развязанной Россией жестокой войны, которая ведется без всяких ограничений», - заключил Шольц.

«Ситуация для Европы сложная. Мы приветствуем дискуссию о мире в Украине. Но это не значит, что возможен навязанный мир и что Украина должна принимать то, что ей предлагают. Мы тесно скоординировали это с Украиной», - написал по итогам саммит Шольц в своих соцсетях.