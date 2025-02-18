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Анализ Франция теряет хватку: как эпохальный уход французов из Африки меняет континент

Cолдаты французской военной миссии в Сахеле - «Бархан» - сворачивают французский флаг на неназванной военной базе на фоне вывода французских войск с последних баз в Мали. 11.08.2022 г. Фото: HANDOUT/AFP
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На протяжении десятилетий Франция поддерживала глубокие экономические, политические и военные связи с Африкой. События последних лет резко изменили эти отношения. Французам припомнили колониализм, коррупцию, поддержку диктаторов в обмен на ресурсы. Теперь их место занимают другие страны, в первую очередь Китай. 

Рост антифранцузских настроений во франкоязычных странах Африки и появление альтернативных глобальных партнеров еще больше осложняют положение Франции на континенте. Эти события несут в себе серьезные экономические вызовы для Парижа, затрагивая торговлю, инвестиции и корпоративные интересы.

Сокращение экономического присутствия

Экономические отношения между Францией и Африкой начали сокращаться еще в начале 2000-х годов. В 2020 году на долю Африки приходилось около 5 % от общего объема торговли Франции.

Торговый оборот падает

К 2023 году торговый оборот уменьшился из-за конкуренции со стороны Китая, Турции и ОАЭ. Торговля между Францией и странами Африки к югу от Сахары - а их 48 - в 2023 году составила 24,5 млрд евро, или всего 1,8 % экспорта и 1,9 % импорта Франции.

Китай увеличил свою долю в торговле с Африкой до 17 %, достигнув 285,5 млрд евро в 2024 году. В том же году Китай пообещал выделить 51 млрд долларов на помощь в развитии и инвестиции в инфраструктуру.

Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества 2024 года в Пекине, столице Китая, 05.09.2024 г.
Саммит Форума китайско-африканского сотрудничества 2024 года в Пекине, столице Китая, 05.09.2024 г. Фото: CHINE NOUVELLE/SIPA/CHINE NOUVELLE/SIPA

Сегодня основными торговыми партнерами Франции в Африке являются Марокко, Алжир и Тунис, за которыми следуют англоязычные Нигерия и ЮАР. Франция по-прежнему сильно зависит от Африки в плане добычи урана (Нигер), нефти и газа (Алжир, Нигерия и Ангола), фосфатов (Марокко), какао (Кот-д'Ивуар и Гана) и хлопка (Мали и Буркина-Фасо).

Вызовы для французских корпораций

Изменение геополитического климата оказывает серьезное влияние на крупные французские компании, имеющие значительные доли в Африке, поскольку местные правительства применяют такие тактики, как судебные споры, национализация и аресты, чтобы установить контроль над ценными минеральными ресурсами.

В январе 2025 года растущая враждебность Алжира по отношению к Франции привела к сокращению торговли на 30 %. В Нигере, ключевом источнике урана для атомной промышленности Франции, военная хунта лишила французскую компанию Orano права на добычу полезных ископаемых.

В Мали на фоне обострения напряженности были арестованы руководители компании Barrick Gold. Bolloré Groupe - доминирующий игрок в сфере логистики в Африке, контролирующий все основные порты и маршруты в Западной и Центральной Африке - столкнулся с растущим давлением.

Рабочие рудника идут по остаточному отвалу на руднике Коминак недалеко от Арлита, 08.03.2023 г. Конфискация, проведенная в январе военными лидерами Мали, является одним из самых необычных поворотов в длительной конфронтации, которую ведут хунты в нестабильном Сахеле против западных горнодобывающих компаний. Военные, захватившие власть в Мали, Буркина-Фасо и Нигере с 2020 г., усилили давление на иностранные компании, обещая больший суверенитет и более справедливое распределение доходов от прибыльного горнодобывающего сектора.
Рабочие рудника идут по остаточному отвалу на руднике Коминак недалеко от Арлита, 08.03.2023 г. Конфискация, проведенная в январе военными лидерами Мали, является одним из самых необычных поворотов в длительной конфронтации, которую ведут хунты в нестабильном Сахеле против западных горнодобывающих компаний. Военные, захватившие власть в Мали, Буркина-Фасо и Нигере с 2020 г., усилили давление на иностранные компании, обещая больший суверенитет и более справедливое распределение доходов от прибыльного горнодобывающего сектора. Фото: OLYMPIA DE MAISMONT/AFP

Многие африканские страны стремятся либо национализировать активы этой компании, известной коррупцией и незаконными действиями, либо пересмотреть контракты.

Французская TotalEnergies в последнее время все чаще сталкивается с попытками национализации, усилением контроля со стороны регулирующих органов и серьезной экологической оппозицией в Республике Конго, Уганде, Нигерии и Мозамбике.

Компания Air France теряет рынок

которая исторически доминировала в сфере авиаперевозок во франкоязычной Африке, потеряла более 65 миллионов евро после того, как ее вытеснили из Сахеля. В 2023 году на французские компании в Африке работало 230 000 человек, хотя имидж Франции среди африканцев резко падает.

По результатам опроса Французской ассоциации работодателей, проведенного в 2022 году, Франция заняла 6-е место в списке наиболее ценимых неафриканских стран, далеко позади тройки лидеров - США, Германии и Канады, и 9-е место в рейтинге стран, считающихся наиболее полезными для Африки, сразу за Турцией и ОАЭ.

Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и генеральный секретарь Франкофонии Луиза Мушикивабо присутствуют на заключительном заседании 19-го саммита Франкофонии в Большом дворце в Париже 5 октября 2024 года. Президент Франции принимает десятки лидеров франкоязычных стран на саммите, который, как он надеется, поможет усилить влияние Франции в мире, охваченном кризисами, в частности в Африке. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS
Президент Франции Эммануэль Макрон (справа) и генеральный секретарь Франкофонии Луиза Мушикивабо присутствуют на заключительном заседании 19-го саммита Франкофонии в Большом дворце в Париже 5 октября 2024 года. Президент Франции принимает десятки лидеров франкоязычных стран на саммите, который, как он надеется, поможет усилить влияние Франции в мире, охваченном кризисами, в частности в Африке. LUDOVIC MARIN/Pool via REUTERS Фото: LUDOVIC MARIN/via REUTERS

Колониальное наследие

Французское экономическое присутствие в Африке давно вызывает споры. Начиная с волны независимости в 1960-х годах, Франция выстроила сеть клиентских отношений с африканскими лидерами, опираясь на свое военное присутствие и, зачастую, коррупцию и тайные операции.

Тесные связи с африканскими элитами, известные как «франсафрик», способствовали тому, что Париж стал главным гарантом безопасности для многих африканских режимов в обмен на льготные государственные контракты, что позволило практически неограниченно эксплуатировать континент.

Например, в Кот-д'Ивуаре французские компании до сих пор владеют и контролируют водоснабжение, электричество, телефонную связь, транспорт, порты, строительство и крупные банки. В стране насчитывается более 200 французских филиалов, а более 700 ивуарийских компаний управляются французскими гражданами.

В Африке Франция традиционно делала ставку на стабильность, а не на демократию. Она поддерживала деспотов, в том числе Поля Бийю в Камеруне, Идрисса Деби в Чаде, Гнассингбе Эйядема в Того, Дени Сассу-Нгессо в Конго.

Одним из наиболее красноречивых примеров глубокой экономической и политической привязанности Франции к своим бывшим африканским колониям является Габон. Богатая нефтью и ураном страна стала стратегическим активом для Франции.

Генерал Тьерри Буркхард, начальник Генерального штаба французской армии, беседует 15 апреля 2022 года с группой солдат из Камеруна, Чада, Габона, Демократической Республики Конго, Республики Конго и Центральноафриканской Республики, принимающих участие в учениях в дендрарии Рапонда-Уокер в Аканде, Габон. (Photo by Steeve JORDAN / AFP)
Генерал Тьерри Буркхард, начальник Генерального штаба французской армии, беседует 15 апреля 2022 года с группой солдат из Камеруна, Чада, Габона, Демократической Республики Конго, Республики Конго и Центральноафриканской Республики, принимающих участие в учениях в дендрарии Рапонда-Уокер в Аканде, Габон. (Photo by Steeve JORDAN / AFP) Фото: STEEVE JORDAN/AFP

В 1967 году к власти пришел Омар Бонго - фактически назначенный после визита в Париж - и десятилетиями правил как однопартийный диктатор. При Бонго габонская нефть добывалась французской государственной компанией Elf, а уран служил топливом для ядерного арсенала Франции.

Франция поддерживала режим Бонго, предоставляя субсидии, которые обогащали его семью, в то время как страна оставалась в нищете и имела один из самых высоких в мире уровней младенческой смертности

Олег Постернак, аналитик

Бонго использовал богатство Габона для влияния на французскую политику, поддерживая ключевые президентские кампании. Когда власть перешла к сыну Омара Бонго Али, Франция продолжала поддерживать режим, пока он не был окончательно свергнут в результате переворота 2023 года.

Споры о франке КФА

Одним из наиболее спорных аспектов экономического влияния Франции в Африке является франк КФА - валюта, используемая 14 африканскими странами и в значительной степени контролируемая французским казначейством, которое также гарантирует неограниченную конвертируемость франка КФА в евро.

В обмен на иностранную помощь страны КФА депонируют половину своих валютных резервов в центральном банке Франции, плюс еще 20% хранятся в качестве залога по финансовым обязательствам. В общей сложности, по оценкам, под контролем Франции находится около 500 миллиардов евро, приносящих ей миллиардные проценты.

Страны КФА могут ежегодно использовать только 15 % своих собственных резервов, а если им нужно больше, они занимают у Франции под процент. Хотя такая схема обеспечивает макроэкономическую стабильность, она сильно ограничивает финансовый суверенитет.

Кроме того, фиксированный обменный курс благоприятствует французскому бизнесу, поддерживая стабильный африканский импорт, но ограничивая экспорт и препятствуя промышленному развитию.

Хотя до 80-х годов прошлого века страны с франком КФА в основном опережали соседние государства, последние данные свидетельствуют о том, что они давно отстают от большинства развивающихся стран по показателям роста на душу населения, конкурентоспособности частного сектора, управления, развития человеческого потенциала и сокращения бедности.

В Кот-д'Ивуаре ВВП на душу населения сократился на 27 % по сравнению с 1978 годом, аналогичные тенденции наблюдаются и в Камеруне. Местная элита, часто связанная с французскими транснациональными корпорациями, выводит миллиарды на офшорные счета, усугубляя коррупцию. Элиты во Франции тоже получают свою долю.

Олег Постернак, аналитик

Таким образом, как утверждал Уолтер Родни еще в 1970-х годах, «Африка не недоразвита, она сверх-эксплуатируема» - реальность, усиленная франком КФА.

Некоторые эксперты полагают, что отказ от франка КФА будет сопряжен с существенными рисками, поскольку единая валюта глубоко укоренилась в экономике региона, что может вызвать цепную реакцию.

Тем не менее, несколько африканских стран пытаются добиться большего финансового суверенитета или принять альтернативную региональную валюту - ECO. Планируется, что она будет запущена к 2027 году, и некоторые франкоязычные страны рассматривают ее как замену франку КФА, однако целесообразность использования этой валюты остается под вопросом.

Адаптация к новому миру

Уменьшение влияния Франции в Африке знаменует собой конец целой эпохи, заставляя Париж пересмотреть свою роль на континенте. Дни военного доминирования и эксклюзивных политических связей канули, и на смену им пришел быстро меняющийся ландшафтю

В нем африканские страны стремятся к диверсифицированным партнерствам за пределами бывшей колониальной державы. От масштабных инфраструктурных проектов Китая до растущего экономического влияния Турции - Африка пытается взаимодействовать с более широким кругом глобальных игроков - на своих собственных условиях.

Для Франции этот сдвиг означает жесткий выбор: адаптироваться или оказаться на обочине истории. Придерживаясь устаревших стратегий, она лишь ускорит свой упадок. Поэтому лишь абсолютно новый подход, основанный на взаимном уважении, инвестициях и сотрудничестве, может перезапустить движение вперед.

Мы обескровливали Африку в течение четырех с половиной столетий. Затем мы разграбили ее сырье. После этого мы сказали: они (африканцы) ни на что не годятся. Во имя религии мы уничтожили их культуру

Бывший президент Франции Жак Ширак

Это болезненное наследие невозможно исправить, но оно служит суровым напоминанием о том, что Африка никогда не вернется к тому, чем она была когда-то. Франция должна осознать, что ее будущее на континенте зависит не от прошлых связей, а от способности строить действительно равноправные партнерские отношения в многополярном мире.

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