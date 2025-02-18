Анализ Франция теряет хватку: как эпохальный уход французов из Африки меняет континент

На протяжении десятилетий Франция поддерживала глубокие экономические, политические и военные связи с Африкой. События последних лет резко изменили эти отношения. Французам припомнили колониализм, коррупцию, поддержку диктаторов в обмен на ресурсы. Теперь их место занимают другие страны, в первую очередь Китай.

Рост антифранцузских настроений во франкоязычных странах Африки и появление альтернативных глобальных партнеров еще больше осложняют положение Франции на континенте. Эти события несут в себе серьезные экономические вызовы для Парижа, затрагивая торговлю, инвестиции и корпоративные интересы.

Сокращение экономического присутствия

Экономические отношения между Францией и Африкой начали сокращаться еще в начале 2000-х годов. В 2020 году на долю Африки приходилось около 5 % от общего объема торговли Франции.

Торговый оборот падает

К 2023 году торговый оборот уменьшился из-за конкуренции со стороны Китая, Турции и ОАЭ. Торговля между Францией и странами Африки к югу от Сахары - а их 48 - в 2023 году составила 24,5 млрд евро, или всего 1,8 % экспорта и 1,9 % импорта Франции.

Китай увеличил свою долю в торговле с Африкой до 17 %, достигнув 285,5 млрд евро в 2024 году. В том же году Китай пообещал выделить 51 млрд долларов на помощь в развитии и инвестиции в инфраструктуру.