В Мярьямаа разграбили кладбище, унеся десятки крестов на металл

Полиция рассматривает версию кражи металла с целью наживы, однако специалисты подчеркивают, что нанесенный ущерб выходит за рамки материальных потерь, так как утрачены ценные элементы исторического наследия.

Старейшина волости Трийн Матсалу заявила, что это нападение не только на кресты, но и на святые места, а также напомнила, что многие украденные объекты восстановить невозможно.

По словам следователя Яана Ааса, преступление произошло в период с 7 по 10 февраля, при этом вандалы действовали грубо и использовали специальные инструменты для разрушения надгробий.

Полиция продолжает расследование и призывает местных жителей сообщать любую информацию, которая может помочь в установлении личности преступников.

Подробнее читайте на портале Rus.ERR.