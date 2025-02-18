Самолет Bombardier CRJ900LR авиакомпании Delta Airlines потерпел крушение, перевернувшись при посадке в международном аэропорту Торонто.
Самолет Delta Airlines перевернулся при посадке в аэропорту Торонто. 18 человек пострадали
Всего на борту находились 76 пассажиров и четыре члена экипажа, большинство эвакуировалось и не пострадало.
Лайнер с регистрационным номером N932XJ (летает под брендом Delta Connection) выполнял рейс DL4819 из американского Миннеаполиса, его оператором была дочерняя компания Delta - Edeavor Air.
На кадрах с места событий видно, что самолет лежит на заснеженной полосе, рядом находятся пожарные машины. После инцидента был виден дым в задней части фюзеляжа, где расположены двигатели.
В соцсетях также появились видео, снятые пассажирами, на них можно увидеть, как люди покидают самолет после инцидента.
Причина аварии неизвестна. Управление по безопасности на транспорте Канады начало расследование. В СМИ появлялись предположения, что самолет мог перевернуться из-за сильного бокового ветра при посадке, однако власти это не подтверждают.
«Еще очень рано [делать выводы]. Очень важно, чтобы мы не строили догадок. Мы можем сказать, что взлетно-посадочная полоса была сухой, а бокового ветра не было», - сказал начальник пожарной охраны аэропорта Тодд Эйткен.
Ранее медики сообщили AFP, что три человека получили тяжелые ранения - это ребенок, мужчина в возрасте 60 лет и 40-летняя женщина.
Глава аэропорта Дебора Флинт на брифинге не смогла подтвердить эту информацию.
«Мы очень рады, что обошлось без человеческих жертв, а травмы были относительно легкими», - сказала она, назвав действия сотрудников экстренных служб образцовыми.
После инцидента аэропорт Торонто временно приостановил все полеты. Впоследствии аэропорт возобновил работу, однако две из пяти ВПП останутся закрытыми на несколько дней.
В минувшие выходные на восток Канады обрушилась снежная буря, в связи с этим многие авиарейсы были задержаны или отменены.
В момент крушения, которое произошло в 14:15 по местному времени, в районе аэропорта Торонто было около -10 градусов.
Эта катастрофа стала четвертым авиационным происшествием в Северной Америке за последний месяц - крупнейшим стало столкновение пассажирского самолета с военным вертолетом возле ВПП аэропорта имени Рейгана в Вашингтоне, в результате которого погибли 67 человек.