Рийгикогу в среду, 19 февраля, в первом чтении рассмотрит законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах.
Рийгикогу в первом чтении рассмотрит поправки в Закон о церквях и приходах
Накануне правовая комиссия Рийгикогу провела открытое заседание, чтобы совместно с заинтересованными группами обсудить поправки, которые планируется внести в Закон о церквях и приходах. Синод ЭПЦ МП выразил надежду, что обсуждение законопроекта пройдет в конструктивной атмосфере.
По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги (Социал-демократическая партия), цель законопроекта - не позволить стоять во главе действующих в Эстонии религиозных организаций лицам или объединениям, представляющим угрозу для безопасности Эстонского государства, конституционного или общественного порядка, поддерживающим военную агрессию или призывающим к войне, террористическим преступлениями или насилию.
«Законопроект не запрещает какую-либо религию. Его целью также не является закрытие церквей или приходов. Но, поскольку изменения вызвали многочисленные вопросы, мы считаем необходимым обеспечить их открытое и прозрачное обсуждение», - сказал Ханимяги.
Представители Эстонской православной церкви Московского патриархата представили свое мнение к законопроекту, в котором выражают опасения в связи с тем, что после изменения закона религиозные объединения, исповедующие русское православие, не смогут продолжить свою деятельность в Эстонии. Комиссия также получила коллективное обращение на ту же тему и прошение от монахинь Пюхтицкого монастыря к Рийгикогу не принимать закон. «На заседании комиссии мы выслушаем мнения сторон. В среду пленарное заседание Рийгикогу сможет дать свою оценку тому, следует ли продолжить работу над законопроектом или нет», - пояснил Ханимяги.
Инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах (570 SE) уточняет требования в отношении деятельности религиозных объединений и управления ими, чтобы таким образом препятствовать враждебной деятельности по оказанию влияния и распространению дезинформации.
Согласно законопроекту, действующие в Эстонии церковь, монастырь или приход не могут находиться под руководством находящегося в иностранном государстве руководящего органа, религиозного центра, духовного лидера или объединения, равно как и зависеть от них экономически или посредством устава, если вышеперечисленные представляют угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонского государства.
Подобной связи не может быть и с лицом или институтом, которые призывают к войне, террористическим актам или насилию или поддерживают военную агрессию. Церкви и приходы, которым необходимо привести устав и принципы деятельности в соответствие с законом, имеют на это два месяца с момента вступления закона в силу.
Синод ЭПЦ МП: мы законопослушная церковь и желаем продолжать религиозную деятельность в мире
Во вторник, 18 февраля Синод ЭПЦ МП вновь высказался о законопроекте. По словам представителей ЭПЦ МП, утверждения о том, что церковь представляет угрозу для государственной безопасности, совершенно безосновательны.
«Мы вновь хотим обратить внимание на то, что Эстонская православная церковь Московского патриархата является законно зарегистрированным в Эстонской Республике религиозным объединением, которое действует в рамках законодательства Эстонии и руководствуется в своей деятельности исключительно религиозными целями. Мы всегда придерживались и продолжаем придерживаться антивоенной позиции, что неоднократно подтверждали публично», - заявляют в ЭПЦ МП.
Синод отмечает, что, хотя в каноническом смысле церковь является автономной частью Московского патриархата, это касается исключительно канонического и евхаристического единства и не означает практического управления и администрирования церкви со стороны политических или правительственных кругов иностранного государства.
«Наша церковь полностью самостоятельна в своей повседневной деятельности, экономических решениях и управлении приходами. Все наши решения принимаются органами управления Эстонской церкви - Собором и Синодом, руководствуясь каноническим правом и законами ЭР и учитывая потребности местных приходов», - заявили в ЭПЦ МП.
Синод выразил надежду, что обсуждение законопроекта пройдет конструктивно:
«Надеемся, что обсуждение законопроекта пройдет в конструктивной атмосфере, основываясь на фактах и уважая права и свободы всех религиозных объединений в Эстонской Республике, и не поставит нашу законопослушную деятельность вне правового поля».
На открытое заседание правовой были приглашены советники отдела религиозных вопросов и гражданского общества Министерства внутренних дел Илмо Ау и Ринго Рингвеэ; вице-президент Совета церквей Эстонии Эрки Тамм и исполнительный секретарь Вилвер Орас; доцент истории церкви, заместитель руководителя теологического факультета Тартуского университета Прийт Рохтметс; руководитель теологического института Эстонской апостольской православной церкви Таури Тёлпт; доктор теологии, представитель Общества Аугсбургского исповедания Вейко Вихури; епископ Эстонской православной церкви Московского патриархата Даниил и договорные представители Эстонской православной церкви Московского патриархата и Пюхтицкого Успенского Ставропигиального женского монастыря присяжные адвокаты Стевен-Христо Эвестус и Артур Князев.
На заседание также были приглашены представители коллективного обращения «Остановить производство по законопроекту о внесении изменений в Закон о церквях и приходах и привлечь для оценки необходимости изменений в законе профильные лица и учреждения» Наталья Пашко и Людмила Баришевски.