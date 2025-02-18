Рийгикогу в первом чтении рассмотрит поправки в Закон о церквях и приходах

Согласно законопроекту, действующие в Эстонии церковь, монастырь или приход не могут находиться под руководством находящегося в иностранном государстве руководящего органа, религиозного центра, духовного лидера или объединения, равно как и зависеть от них экономически или посредством устава, если вышеперечисленные представляют угрозу безопасности, общественному или конституционному порядку Эстонского государства.

Подобной связи не может быть и с лицом или институтом, которые призывают к войне, террористическим актам или насилию или поддерживают военную агрессию. Церкви и приходы, которым необходимо привести устав и принципы деятельности в соответствие с законом, имеют на это два месяца с момента вступления закона в силу.

Синод ЭПЦ МП: мы законопослушная церковь и желаем продолжать религиозную деятельность в мире

Во вторник, 18 февраля Синод ЭПЦ МП вновь высказался о законопроекте. По словам представителей ЭПЦ МП, утверждения о том, что церковь представляет угрозу для государственной безопасности, совершенно безосновательны.

«Мы вновь хотим обратить внимание на то, что Эстонская православная церковь Московского патриархата является законно зарегистрированным в Эстонской Республике религиозным объединением, которое действует в рамках законодательства Эстонии и руководствуется в своей деятельности исключительно религиозными целями. Мы всегда придерживались и продолжаем придерживаться антивоенной позиции, что неоднократно подтверждали публично», - заявляют в ЭПЦ МП.