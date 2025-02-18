В Рийгикогу обсудят изменения в Законе о церквях и приходах. ЭПЦ МП: напоминаем, что мы всегда придерживались антивоенной позиции

По словам председателя правовой комиссии Андре Ханимяги (Социал-демократическая партия), цель законопроекта - не позволить стоять во главе действующих в Эстонии религиозных организаций лицам или объединениям, представляющим угрозу для безопасности Эстонского государства, конституционного или общественного порядка, поддерживающим военную агрессию или призывающим к войне, террористическим преступлениями или насилию.

«Законопроект не запрещает какую-либо религию. Его целью также не является закрытие церквей или приходов. Но, поскольку изменения вызвали многочисленные вопросы, мы считаем необходимым обеспечить их открытое и прозрачное обсуждение», - сказал Ханимяги.

Представители Эстонской православной церкви Московского патриархата представили свое мнение к законопроекту, в котором выражают опасения в связи с тем, что после изменения закона религиозные объединения, исповедующие русское православие, не смогут продолжить свою деятельность в Эстонии. Комиссия также получила коллективное обращение на ту же тему и прошение от монахинь Пюхтицкого монастыря к Рийгикогу не принимать закон. «На заседании комиссии мы выслушаем мнения сторон. В среду пленарное заседание Рийгикогу сможет дать свою оценку тому, следует ли продолжить работу над законопроектом или нет», - пояснил Ханимяги.

Инициированный правительством законопроект о внесении изменений в Закон о церквях и приходах (570 SE) уточняет требования в отношении деятельности религиозных объединений и управления ими, чтобы таким образом препятствовать враждебной деятельности по оказанию влияния и распространению дезинформации.