Госдума приняла в первом чтении закон, запрещающий использовать в публичном пространстве (от вывесок магазинов до названий жилых комплексов) англицизмы. В Йошкар-Оле задержан глава крупнейшего в России разработчика платформ для корпоративного обучения iSpring Юрий Усков - ему не помогла даже явно выраженная патриотическая позиция и сын на «СВО». Афганистан начал поставлять в Россию напитки Coca-Cola, загадочные лекарственные травы и казаны для плова. Об этом и не только в своем обзоре событий за неделю в РФ пишет российский историк и журналист Сергей Чернышов.
Английские слова – вне закона, уголовное дело на главу крупной ИТ-компании, Coca-Cola из Афганистана. Обзор событий в РФ
Депутаты Государственной думы практически единогласно одобрили в первом чтении законопроект о защите русского языка от иностранных слов. Как говорится в пояснительной записке, цель закона - «сформировать в России национально ориентированную среду». Изменения будут внесены в законы «О государственном языке», «О защите прав потребителей», «О рекламе» и даже «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов» (потому что дело касается, в том числе, названий жилых комплексов).
В целях защиты русского языка
Если совсем просто, то на вывесках, в меню, рекламе, деловой переписке и во всех остальных местах будет запрещено использовать любые иностранные слова. В том числе, знаменитое sale, вместо которого предлагается использовать слово «распродажа», а также coffee, fresh, shop, open и другие подобные. Исключение будут являться только иностранные слова, которые являются частью зарегистрированного бренда.
В России и раньше было запрещено использовать исключительно иностранные слова в подобных целях - вдобавок к каждому такому употреблению предписывалось дублировать слово или фразу на русском языке. Однако это дублирование, как правило, происходило формально - прежде всего, мелким шрифтом. От таких перекосов законодатели и собираются избавиться. Нарушителям закона грозят штрафами до 500 тысяч рублей.
Кстати, наряду с русским по-прежнему будет разрешено пользоваться и государственными языками республик в составе РФ - их (языков) до сих пор формально 37 штук, хотя многие из них имеют крайне незначительное количество носителей. Но и в этом случае закон предписывает использовать русский язык равнозначно с государственным языком республики - как в размере, так и в техническом оформлении.
Тихая национализация ИТ-отрасли
В Йошкар-Оле (это столица республики Марий-Эл в составе России) завели дело на предпринимателя Юрия Ускова - создателя и владельца крупнейшего в России разработчика платформ для корпоративного обучения iSpring, а также одноименного частного ИТ-института. Вначале Усков был задержан, однако затем суд решил отпустить его под подписку о невыезде - впрочем, за ним сохраняется статус подозреваемого и «запрет на совершение определенных действий». То есть, прежде всего, на управление бизнесом и коммуникации с внешним миром.
Формальным поводом для уголовного дела стали якобы имевшие место махинации, которые компании Ускова совершили при покупке земли у муниципалитета для строительства коттеджного поселка сотрудникам iSpring. Ущерб оценивается в 20 миллионов рублей: это, к слову, копейки для компании, годовой оборот которой составляет сейчас порядка трех миллиардов.
iSpring и ее создатель Юрий Усков все это время были ярким воплощением того, как российскому бизнесу удается сидеть на двух стульях и делать вид, что ничего не происходит. С одной стороны, даже в 2023 году 70% дохода компания получала из-за рубежа, в том числе, прежде всего, из «вражеских стран». Среди клиентов iSpring были и остаются Microsoft, IBM, Tesla, Siemens, Pfizer, Lego, Unilever и другие компании.
С другой стороны, Усков был ярким представителем российского квасного регионального патриотизма - борода, разговоры про суверенное развитие России, про возрождение регионов и воспитание программистов в глубинке (для этого он, кстати, несколько лет назад на собственные деньги открыл частный ИТ-институт). Кроме того, семья Ускова после начала полномасштабной войны в Украине активно включилась в «помощь фронту»: сын Юрия отправился на «специальную военную операцию», а брат-инженер стал разработчиком системы глушилок от украинских дронов «Покров 6-10».
Однако ничего из этого не спасло Ускова от уголовного дела. Надо полагать, что реальная причина - ползучая национализация крупного бизнеса в целом и ИТ-отрасли в частности, которая происходит в России в последние годы. По данным авторитетного агентства Smart Ranking, iSpring - крупнейший в России разработчик платформ для корпоративного обучения, у него 49% рынка. При этом компания все еще оставалась частной и независимой.
Это для нынешней России - нонсенс. Достаточно сказать, что в ТОП-10 рейтинга онлайн-образования за 2024 год половина игроков тем или иным образом контролируется государственным «Газпромом», еще три принадлежат государственным банкам (Сберу и ВТБ), оставшиеся очень тесно сотрудничают с государством - обучают «ветеранов СВО», проводят патриотические форумы и так далее.
Не нужно быть особенно талантливым аналитиком, чтобы предсказать, что и в этот раз российское ИТ-сообщество сделает вид, что ничего не произошло и продолжит свои разговоры про инновации в красивых офисах. До тех пор, пока не придут уже и за ними.
Coca-Cola из Афганистана
Афганистан стал поставлять в Россию напитки Coca-Cola. Об этом сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Сделка взаимовыгодная: в Афганистане завод Coca-Cola работает с 2006 года, но после прихода к власти движения Талибан его продукцию как-то перестали покупать за рубежом. А в России, напротив, отсутствуют легальные прямые поставки известной газировки. Правда, российское правительство все еще официально считает Талибан экстремистской организацией, но кому это мешает, когда имеется государственная необходимость.
Кроме того, как рассказал Жирнов, «пока в небольших объемах» из Афганистана в Россию продолжаются поставки «лекарственных трав» (говорят, речь идет о лаванде, чабреце и солодке), винограде и овощах, а также граната (в смысле, фрукта), который «по размеру с два кулака».
Единственным примером поставок из Афганистана непищевой промышленной продукции посол назвал казаны для плова. «Ценители афганской кухни - а у нас их все больше, - знают, что готовить главное афганской блюдо надо, как и положено, в афганском казане», - сказал Жирнов.
Когда и при каких обстоятельствах в России возник дефицит чабреца, солодки и казанов, посол, правда, не уточнил.