Однако ничего из этого не спасло Ускова от уголовного дела. Надо полагать, что реальная причина - ползучая национализация крупного бизнеса в целом и ИТ-отрасли в частности, которая происходит в России в последние годы. По данным авторитетного агентства Smart Ranking, iSpring - крупнейший в России разработчик платформ для корпоративного обучения, у него 49% рынка. При этом компания все еще оставалась частной и независимой.

Это для нынешней России - нонсенс. Достаточно сказать, что в ТОП-10 рейтинга онлайн-образования за 2024 год половина игроков тем или иным образом контролируется государственным «Газпромом», еще три принадлежат государственным банкам (Сберу и ВТБ), оставшиеся очень тесно сотрудничают с государством - обучают «ветеранов СВО», проводят патриотические форумы и так далее.

Сбербанк. Фото: MAXIM ZMEYEV/REUTERS

Не нужно быть особенно талантливым аналитиком, чтобы предсказать, что и в этот раз российское ИТ-сообщество сделает вид, что ничего не произошло и продолжит свои разговоры про инновации в красивых офисах. До тех пор, пока не придут уже и за ними.

Coca-Cola из Афганистана

Афганистан стал поставлять в Россию напитки Coca-Cola. Об этом сообщил российский посол в Афганистане Дмитрий Жирнов. Сделка взаимовыгодная: в Афганистане завод Coca-Cola работает с 2006 года, но после прихода к власти движения Талибан его продукцию как-то перестали покупать за рубежом. А в России, напротив, отсутствуют легальные прямые поставки известной газировки. Правда, российское правительство все еще официально считает Талибан экстремистской организацией, но кому это мешает, когда имеется государственная необходимость.

Coca-Cola. Фото: IMAGO/Joeran Steinsiek

Кроме того, как рассказал Жирнов, «пока в небольших объемах» из Афганистана в Россию продолжаются поставки «лекарственных трав» (говорят, речь идет о лаванде, чабреце и солодке), винограде и овощах, а также граната (в смысле, фрукта), который «по размеру с два кулака».

Единственным примером поставок из Афганистана непищевой промышленной продукции посол назвал казаны для плова. «Ценители афганской кухни - а у нас их все больше, - знают, что готовить главное афганской блюдо надо, как и положено, в афганском казане», - сказал Жирнов.

Когда и при каких обстоятельствах в России возник дефицит чабреца, солодки и казанов, посол, правда, не уточнил.