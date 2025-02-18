Центристы предлагают провести референдум по вопросу производства электроэнергии из сланца

«Эстония поставила слишком амбициозные цели в энергетической политике - их выполнение нереально, однако правительство республики неспособно это признать. - сказал председатель фракции Центристской партии Лаури Лаатс. - Для обеспечения надежности энергоснабжения Эстония не может полагаться только на внешние подключения».

По мнению центристов, сланцевые электростанции способны обеспечить энергоснабжение в непредвиденных ситуациях. «Центристская партия считает, что в интересах энергетической безопасности не следует выводить сланцевые электростанции из эксплуатации, необходимо обеспечить их готовность к чрезвычайным ситуациям. Не менее важно и то, что сланцевая промышленность обеспечивает тысячи рабочих мест, а ее закрытие приведет к социально-экономической катастрофе», - отметил он.