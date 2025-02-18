«Трижды осужденный рецидивист говорит о морали?» Лаури Лаатс и Эдуард Одинец вступили в словесную перепалку

Лаури Лаатс заявил, что за 30 лет политики проявляли себя по-разному. «К сожалению, нужно признать, что все партии тем или иным образом были связаны с коррупционными делами, которые возникли из-за отдельных членов партии», - сказал он.

«К политической коррупции можно отнести и изменение закона в интересах Кейта Каземетса и его назначение на пост государственного секретаря, но среди всех грехов это, возможно, является наименее серьезным. Что касается морали, то в случае судебного решения в отношении Центристской партии было бы морально, если бы все члены правления, которые разбежались по другим партиям, включая "Отечество" и социал-демократов, понесли ответственность. Но почему-то они ушли, а ответственность осталась на нас. Я не был в прежнем правлении, но как новый член должен теперь этим заниматься. Случившееся прискорбно, а судебное решение должно быть выполнено», - отметил Лаатс.