В понедельник во время обсуждения в конституционной комиссии Рийгикогу вопроса о выделении средств из государственного бюджета партиям, имеющим уголовные наказания, между членами комиссии Эдуардом Одинцом (Социал-демократическая партия) и Лаури Лаатсом (Центристская партия) произошла словесная перепалка, затронувшая как нарисованные школьниками портреты членов парламента, так и право на нравоучения.
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«Трижды осужденный рецидивист говорит о морали?» Лаури Лаатс и Эдуард Одинец вступили в словесную перепалку
Лаури Лаатс заявил, что за 30 лет политики проявляли себя по-разному. «К сожалению, нужно признать, что все партии тем или иным образом были связаны с коррупционными делами, которые возникли из-за отдельных членов партии», - сказал он.