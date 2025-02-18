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«Трижды осужденный рецидивист говорит о морали?» Лаури Лаатс и Эдуард Одинец вступили в словесную перепалку

Перевод: Каролина Вертяева
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Лаури Лаатс, Центристская партия.
Лаури Лаатс, Центристская партия. Фото: Tairo Lutter

В понедельник во время обсуждения в конституционной комиссии Рийгикогу вопроса о выделении средств из государственного бюджета партиям, имеющим уголовные наказания, между членами комиссии Эдуардом Одинцом (Социал-демократическая партия) и Лаури Лаатсом (Центристская партия) произошла словесная перепалка, затронувшая как нарисованные школьниками портреты членов парламента, так и право на нравоучения.

Лаури Лаатс заявил, что за 30 лет политики проявляли себя по-разному. «К сожалению, нужно признать, что все партии тем или иным образом были связаны с коррупционными делами, которые возникли из-за отдельных членов партии», - сказал он.

«К политической коррупции можно отнести и изменение закона в интересах Кейта Каземетса и его назначение на пост государственного секретаря, но среди всех грехов это, возможно, является наименее серьезным. Что касается морали, то в случае судебного решения в отношении Центристской партии было бы морально, если бы все члены правления, которые разбежались по другим партиям, включая "Отечество" и социал-демократов, понесли ответственность. Но почему-то они ушли, а ответственность осталась на нас. Я не был в прежнем правлении, но как новый член должен теперь этим заниматься. Случившееся прискорбно, а судебное решение должно быть выполнено», - отметил Лаатс.

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