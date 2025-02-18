Министерство по делам регионов и сельского хозяйства намерено ввести для предприятий общественного питания сложные требования к информированию клиентов о происхождении мяса и мясопродуктов, предлагающихся в ресторанных блюдах. Об этом сообщает портал Rus.ERR.
Для эстонских ресторанов хотят ввести сложные требования к информированию о происхождении мяса
«Мы хотим подтолкнуть общепит к предпочтительному использованию мяса местного производства», - сказала советник отдела безопасности продуктов питания Министерства по делам регионов и сельского хозяйства Хеллика Калласте.
Помимо кафе и ресторанов, новые требования планируется распространить на столовые в школах, тюрьмах и больницах.
При этом требования касаются только мяса, которое попадает в ресторан свежим, охлажденным или замороженным.