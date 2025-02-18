Каждый десятый готов платить более 1000 евро в месяц за жилищный кредит

«Если рассматривать ежемесячный платеж по жилищному кредиту в размере 1000 евро, то в целом это может означать покупку недвижимости стоимостью 240 000 евро. Это при условии, что кредит взят на 30 лет, а первоначальный взнос составил 15%, - пояснила Кикас. - На эти деньги можно купить двухкомнатную квартиру в одном из престижных районов Таллинна или часть нового дома недалеко от столицы. Если посмотреть за пределы Харьюмаа, то на эти деньги можно купить и недавно построенный дом».

Осенний опрос, проведенный компанией Norstat показал, что 9% или почти каждый десятый респондент в Эстонии, готов платить за жилищный кредит более 1000 евро в месяц. При этом в Латвии такую сумму готовы платить только 3%, а в Литве - 4%.

Сколько для этого нужно зарабатывать?

Чтобы позволить себе приобрести жилье стоимостью 240 000 евро, нужно зарабатывать не менее 3400 евро брутто. Если брать кредит на двоих, то каждый должен зарабатывать около 1700 евро брутто. «Этот расчет основан на предположении, что ежемесячные расходы людей минимальны. Так что в действительности все зависит от конкретного человека - помимо его доходов, необходимо учитывать и его расходы», - пояснила руководитель Центра кредитной компетенции Luminor.

Учитывая, что в третьем квартале прошлого года средняя месячная брутто-зарплата в Эстонии составляла почти 2000 евро, а в Таллинне - более 2300 евро, Хелина Кикас считает, что приобретение жилья стоимостью 240 000 евро доступно значительной части домохозяйств.