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Сколько можно заработать на торговле очередью на погранпереходе в Нарве?

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На новогодние праздники очереди на Нарвском погранпункте были колоссальные, время ожидания могло достигать 12 часов и даже суток.
На новогодние праздники очереди на Нарвском погранпункте были колоссальные, время ожидания могло достигать 12 часов и даже суток. Фото: Алексей Иванов

Шесть утра, Нарва, Петровская площадь. До открытия пограничного пункта остается еще час, но в очереди стоят уже около сотни человек. Температура воздуха около 15 градусов ниже нуля: сказать, что стоять холодно, значит ничего не сказать. Ближе ко входу в погранпункт можно заметить людей без чемоданов, детей и других признаков обычных путешественников - это торговцы очередью, и зарабатывать они могут неплохо.

Для Нарвы очередь на границе является одной из важнейших тем для разговоров. Пограничный переход закрывается на ночь уже около года, а с лета 2024-го введен тотальный контроль перевозимых в сторону России товаров - санкции сами себя соблюдать не будут. Контролю подвергается весь багаж пересекающих границу людей, а это требует времени и человеческих ресурсов. В результате, в дни пиковой нагрузки перед новогодними праздниками время ожидания могло составлять вплоть до суток.

В результате закрытия финской границы (это произошло еще в декабре 2023 года), жители Финляндии вынуждены ездить в Россию через Нарву. Нарва и до этого была основным маршрутом (не считая турецкий, гораздо более накладный финансово) для путешествий Россия-Европа, так что очереди здесь были не редкостью.

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