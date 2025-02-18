Вт, 18.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

В чем причина? В Эстонии продукты дорожают быстрее, чем в Финляндии и ЕС

Copy
Продукты питания
Продукты питания Фото: Paula Čurkste / LETA

За последние пять лет цены на продукты в Эстонии росли быстрее, чем в Финляндии или в среднем по Европе, свидетельствуют расчеты экономиста Банка Эстонии Каспара Оя.

В настоящее время как предприниматели, так и политики громко требуют, чтобы с помощью налоговой политики была найдена возможность смягчить стремительный рост цен. Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс считает, что в правительстве можно достичь соглашения о сниженной ставке налога с оборота на продукты питания. По его оценке, речь идет о 100-200 миллионах евро.

«В какой-то момент мы начнем составлять государственный бюджет. Мы провели расчеты и не предлагаем идеи просто так. Наша концепция включает как снижение налога с оборота, так и другие варианты, которые могли бы повлиять на цену продуктов», - сказал Ляэнеметс Postimees.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх