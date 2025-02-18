За последние пять лет цены на продукты в Эстонии росли быстрее, чем в Финляндии или в среднем по Европе, свидетельствуют расчеты экономиста Банка Эстонии Каспара Оя.
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В чем причина? В Эстонии продукты дорожают быстрее, чем в Финляндии и ЕС
В настоящее время как предприниматели, так и политики громко требуют, чтобы с помощью налоговой политики была найдена возможность смягчить стремительный рост цен. Лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс считает, что в правительстве можно достичь соглашения о сниженной ставке налога с оборота на продукты питания. По его оценке, речь идет о 100-200 миллионах евро.