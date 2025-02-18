АНАЛИЗ Рано или поздно Трамп выведет из равновесия и Путина, но до тех пор Европа не может сидеть сложа руки

По мнению эстонских дипломатов, у Эстонии и других европейских стран есть всего несколько недель или, в лучшем случае, пару месяцев, чтобы принять ключевые решения, обеспечивающие безопасность континента. Иными словами, завтра еще ничего не изменится, но откладывать до 2027 года нельзя.
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Этот вывод не стоит воспринимать как драматичный выбор «быть или не быть», а скорее как временные рамки, в пределах которых можно предпринять шаги, влияющие на войну в Украине, возможные мирные переговоры и долгосрочное сдерживание агрессивной России. Тревога, охватившая европейских лидеров в последние дни, тоже играет роль: она подталкивает к принятию срочных решений.