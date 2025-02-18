АНАЛИЗ Рано или поздно Трамп выведет из равновесия и Путина, но до тех пор Европа не может сидеть сложа руки

По мнению эстонских дипломатов, у Эстонии и других европейских стран есть всего несколько недель или, в лучшем случае, пару месяцев, чтобы принять ключевые решения, обеспечивающие безопасность континента. Иными словами, завтра еще ничего не изменится, но откладывать до 2027 года нельзя.