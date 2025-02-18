ЭРККИ КООРТ Как отношения США и России формируют безопасность Европы

Мировой порядок безопасности сильно изменился, и Америка изменилась тоже. Точнее, мировой порядок изменился именно из-за изменений в Америке. Если в прошлый президентский срок Трамп действовал спокойно, то теперь видно, что он сделал выводы - нужно действовать немедленно, сопровождая это решительными заявлениями.

Встреча президента России Владимира Путина с канцлером Германии Олафом Шольцом в Москве 15 февраля 2022 года. До вторжения России в Украину осталось девять дней. Фото: Postimees

Его администрация также отличается, как и ситуация, в которой начался новый срок. Трамп заявил о необходимости прекратить войну, и это правда. Однако остается вопрос - какой ценой и на каких условиях? США потребовали от Европы взять на себя большую ответственность за свою безопасность и заявили, что обеспечение мира в Украине также ложится на плечи Европы. Однако специальный представитель президента по вопросам прекращения войны в Украине Кит Келлогг заявил, что Европу за стол переговоров не пригласят.

Европейский союз давно не несет ответственности

Требование США может показаться неожиданным, но на самом деле оно логично. С точки зрения Америки, Европа - достаточно богатый регион, чтобы самостоятельно решать свои проблемы. Европа могла бы сама финансировать свою оборону, но при этом должна уметь нести ответственность и за соседние регионы.

ЕС и Великобритания должны быстро внести изменения как в риторику, так и в реальное поведение и инвестиции.