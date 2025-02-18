Лидеры Франции и Германии не взяли на себя ведущую роль
Европе нужно действовать очень быстро
Заявления президента США и его администрации встревожили Европу. О ситуации с защитой в Европе пишет эксперт по безопасности Академии внутренней безопасности Эркки Коорт.
Мировой порядок безопасности сильно изменился, и Америка изменилась тоже. Точнее, мировой порядок изменился именно из-за изменений в Америке. Если в прошлый президентский срок Трамп действовал спокойно, то теперь видно, что он сделал выводы - нужно действовать немедленно, сопровождая это решительными заявлениями.
Его администрация также отличается, как и ситуация, в которой начался новый срок. Трамп заявил о необходимости прекратить войну, и это правда. Однако остается вопрос - какой ценой и на каких условиях? США потребовали от Европы взять на себя большую ответственность за свою безопасность и заявили, что обеспечение мира в Украине также ложится на плечи Европы. Однако специальный представитель президента по вопросам прекращения войны в Украине Кит Келлогг заявил, что Европу за стол переговоров не пригласят.
Европейский союз давно не несет ответственности
Требование США может показаться неожиданным, но на самом деле оно логично. С точки зрения Америки, Европа - достаточно богатый регион, чтобы самостоятельно решать свои проблемы. Европа могла бы сама финансировать свою оборону, но при этом должна уметь нести ответственность и за соседние регионы.
ЕС и Великобритания должны быстро внести изменения как в риторику, так и в реальное поведение и инвестиции.
Но какова реальность? За три года войны Европа так и не смогла запустить свою военную промышленность. Даже вложение 2% ВВП в оборону для многих стран оказалось трудновыполнимым, что они абсурдно оправдывают слишком быстрым ростом экономики. Кроме того, среди европейских союзников по НАТО есть страны, которые открыто флиртуют с Путиным и Россией. Наивно полагать, что в случае конфликта Венгрия и Словакия смогут оставаться нейтральными. Время от времени такие мнения встречаются и в Эстонии. Нет, остаться в стороне невозможно, и если Будапешт и Братислава хотят дистанцироваться от коллективных действий, это нужно учитывать уже сейчас.
Перед Европой стоит огромный вызов - повышение военного потенциала. Уход США на второй план требует от ЕС не только большей ответственности, но и изменения мышления.
У Европы нет лидера, за которым можно было бы сплотиться, но такой лидер крайне необходим. У президента Франции Эммануэля Макрона были все предпосылки для этого, но он ими не воспользовался. Часто его громкие заявления оказывались пустыми словами. Долгое время именно Франция продвигала идею стратегической автономии Европы. В прошлом году заявление Макрона о возможной отправке войск в Украину серьезно встревожило Москву, но в итоге это были лишь пустые слова, а Франция существенно не увеличила объемы военной помощи.
Кроме того, Париж в значительной степени ушел из своих прежних зон влияния в Африке под давлением России и ее наемников из группы Вагнер. Таким образом, сейчас Франция не является ни автономной, ни стратегически значимой.
Недавно Макрон вновь проявил инициативу, пригласив в Париж лидеров ряда стран на саммит, но, учитывая предыдущие инициативы и их результаты, можно ожидать, что и эта идея вскоре сойдет на нет.
Выборы в Германии и их последствия
Канцлер Германии Олаф Шольц также не стал лидером Европы. Выборы, которые пройдут на следующей неделе и, вероятно, лишат его власти, вызвали странные реакции. Шольца особенно возмутило заявление американского предпринимателя Илона Маска, поддержавшего партию Альтернатива для Германии (AfD). Сопредседатель AfD также встречался с вице-президентом США Дж. Д. Вэнсом.
Россия продолжает совершать преступления в Украине, а Путин является их прямым наследником против человечности, совершенных НКВД, КГБ и до сих пор совершаемых ФСБ.
Эти случаи настолько разозлили Шольца, что он обвинил США во вмешательстве в демократию Германии. Члены AfD в своих высказываниях умаляют преступления нацизма, и канцлер отметил, что Германия никогда больше не сможет поддерживать фашизм, расизм или агрессивную войну.
Эти заявления довольно точно отражают нынешнюю ситуацию. В отношении AfD высказывания Шольца местами были наполнены паникой, но его раньше ничто не останавливало от диалога с режимом, совершавшим аналогичные преступления. Россия является правопреемником Советского Союза, и это государство до Второй мировой войны, во время нее, а также после ее окончания совершало военные преступления и преступления против человечности в огромных масштабах.
Россия продолжает совершать их в Украине, а Путин является прямым наследником преступлений против человечности, совершенных НКВД, КГБ и до сих пор совершаемых ФСБ.
Похоже, что канцлера это не беспокоит в той же степени. Объявленное Шольцем перевооружение Германии оказалось пустым обещанием, а согласно последним отчетам, боеспособность Бундесвера оценивается еще ниже.
Какие у Европы есть варианты?
Перед Европой стоят крайне сложные решения. Пока не похоже, что ЕС пригласят за стол переговоров между США и Россией. Когда советник президента России и бывший секретарь Совета безопасности Николай Патрушев говорил о таком требовании, оно не казалось правдоподобным. Москва хотела исключить Европу из переговоров, потому что где-то все же оставались желающие вести диалог. Эта стратегия оказалась успешной - Европу за стол переговоров не пригласили. Конечно, ситуация может измениться, но Европе нужно самой отстаивать свою роль.
Часто громкие заявления Макрона оказывались пустыми словами.
Мы слишком успокоили себя разговорами о группе Рамштайн и о том, что экономика ЕС в разы больше, чем у России. Это иллюзия, потому что мы не ведем войну, а Россия ведет. ВВП ЕС может быть в 20 раз больше, но это не значит, что эти деньги просто лежат без дела. Уже сейчас правительства тратят больше, чем зарабатывают - в том числе и мы. Эти деньги нельзя просто так направить на оборону без серьезных реформ. А тем временем Россия воюет и, если потребуется, может использовать все свои ресурсы.
Европе нужно срочно сплотиться и проявить единство. У стран нет выбора, а рассчитывать безоговорочно на США нельзя. ЕС и Великобритания должны быстро изменить свою риторику, реальную политику и инвестиции. В противном случае Европа не только потеряет силу, но вскоре ослабнет и как экономический центр.