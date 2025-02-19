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Творческая атомная энергетика: 3D-энтузиасты из Нарвы создали проект мирового уровня

Макет, напечатанный на 3д-принтере для Fermi Energia. Фото: Jelena Ivanova
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Предприятие Fermi Energia во всю планирует построить в Эстонии первую атомную электростанцию. Несколько месяцев назад они объявили конкурс на создание макета будущей АЭС, и за работу принялись молодые энтузиасты из Нарвы, Дима и Юлиана. Но даже руководство Fermi Energia не ожидало, что результат окажется настолько потрясающим!

Дима и Юлиана занимаются 3D-печатью больше пяти лет. Но взяться за проект Fermi Energia все равно было для них огромным вызовом. «Информацию мы нашли в Facebook, когда друзья стали отмечать нас в публикациях, связанных с поиском специалистов и энтузиастов 3D-печати. Мы сначала думали, что опять какое-нибудь колесо для коляски надо напечатать», - вспоминает Юлиана. 

Но в итоге оказалось, что предприятию требуется 3D-макет атомной электростанции, которая могла бы появиться в Эстонии согласно плану Fermi Energia. Откликнулось огромное количество желающих взяться за проект, но в итоге работа досталась именно нарвским ребятам. 

«Когда мы увидели техническое задание, стало ясно, что для такой работы не энтузиасты нужны, а профессионалы, которые сделают хорошую работу за очень ограниченные сроки. То есть, за три месяца», - говорит Юлианна. И для нее, и для Димы 3D-печать - это пока, скорее, хобби, ведь каждый работает еще и на основной работе на полную ставку. «Стало ясно, что мы будем только работать, есть, спать и делать макет. Боялись, что не потянем. Но все-таки взялись», - рассказывает девушка. 

Работа мирового уровня

На первом же звонке с Андресом Ингерманом, представителем Fermi Energia, ребята показали, на что способны. «Юлиана сразу же напечатала одно из офисных зданий для макета, хотя у нас еще никакого договора не было. Возможно, его это подкупило. Но мы решили, что разобьёмся о стену, но сделаем. И очень счастливы, что все в итоге так хорошо получилось», - добавляет Дима. 

Проект оказался очень трудоемким. Диме, например, пришлось научиться паять - потому что по задумке все здания должны были светиться. Также электричество должно было работать и от пауэр-банка, и от розетки. Ему в целом пришлось стать электриком в короткие сроки и продумать, как будет работать вся электроника макета - чтобы по итогу ничего не взорвалось и хорошо работало. Юлиана научилась высаживать искусственные газоны и деревья. «Когда я его высаживала, меня постоянно било током», - вспоминает Юлиана. 

За помощью ребята обратились только один раз к своему другу Алику, который покрасил им машины, но в остальном со всем справились собственными силами. Моделирование ребята делали по изображениям, предоставленным Fermi Energia, и на него ушло около месяца. 

«Еще месяц ушел на печать моделей, и еще месяц - на сборку. Хорошо, что у нас дома шесть принтеров», - говорит Дима. Несколько из них хранится на балконе, студия у ребят находится в их же квартире. Для создания макета ребята использовали две технологии 3D-печати - FDM, которая печатает из пластика, а также SLA, при которой все печатается из жидкой смолы. 

Дима и Юлиана.
Дима и Юлиана. Фото: личный архив

Макет ребята сделали модульным - его можно разобрать на части и спокойно транспортировать при желании. «Он даже не такой тяжелый, при желании его спокойно может унести один человек. Эта мобильность стала дополнительным функционалом, который мы с Димой придумали уже в процессе», - отмечает Юлианна. 

Сами ребята остались очень довольны сотрудничеством с Fermi Energia. «Андрес консультировал нас, направлял, но при этом не вмешивался в сам процесс и дал полную свободу действий. Мы созванивались каждое воскресенье, показывали, что успели сделать. Благодаря этим созвонам стали лучше понимать о том, как будет устроена АЭС, в чем ее особенности», - рассказывает Дима.

Андрес Ингерман тоже очень тепло отозвался об этом проекте на своей странице в Facebook. «Они пообещали - и сделали. Бескомпромиссно, на высочайшем уровне исполнения. В установленные сроки и в рамках бюджета. И я вам скажу, как человек, который видел многое по всему миру: этот макет - это мировой уровень исполнения. High-end качество», - написал Ингерман.

Он добавил, что команда выстроила очень профессиональный уровень коммуникации. «Мне очень импонировало, что они всегда были подготовлены, провели так называемую домашнюю работу, исследовали вопрос, чтобы быть точными в исполнении. Учитывая, что сфера ядерной энергетики сложна и полна нюансов, такой подход был крайне уместен», - сказал Андрес Rus.Postimees.

Он добавил, что новый макет пришел на смену старой версии, которая сейчас находится в центре ядерной энергетики в музее цемента города Кунда. «Мы решили создать новую версию, более масштабную, которая бы отражала не только то, как будет выглядеть атомная электростанция, но и территорию вокруг нее. Важно было показать, что атомные электростанции окружены зеленой природой», - уточнил Ингерман. 

По его словам, макет будет постоянно выставляться на публичных мероприятиях и конференциях. Компания также рассматривает возможность организовать публичную выставку, чтобы все желающие смогли познакомиться с макетом. 

Самые лучшие идеи - сумасшедшие

Дима и Юлиана счастливы, что несмотря на трудности, все удалось исполнить максимально хорошо. Говорят, что до работы над проектом Fermi Energia у них не было даже своей фирмы, но теперь она появилась и носит название 3Dizi 3D printing studio. «Мы надеемся, что это станет трамплином к новым проектам, заказам. Успех для 3D-печатников - это госзаказы», - говорит Дима. 

«Изначально мы очень долго печатали для себя. Потом начали печатать для друзей, затем - для нарвского клуба Karu. Потом стали приходить и другие заказы. Нам очень нравится работать с теми, кто приходит, казалось бы, с абсолютно невыполнимой, сумасшедшей идеей. А мы делаем, и это всегда очень здорово», - говорит Юлиана. 

Ребята печатают совершенно разные вещи - игрушки, героев для мультиков. Не так давно они выполнили потрясающий заказ для нарвского бара The hole: подставки для бутылок с алкоголем и фактурные обложки для меню.

Для хорошей 3D-печати необходимы навыки 3D-моделирования. «Без них будешь печатать только готовые чужие идеи. Также нужен опыт, необходимо печатать годик-другой, чтобы понять, как работает сама технология. Ну и сами принтеры, конечно. Когда мы только начинали, у нас было только два принтера, и работа занимала больше времени», - рассказал Дима. 

Юлиана добавила, что нужно разбираться во многих других нюансах - в материалах для печати, например, в разных видах смол, понимать, как работают сами принтеры. «Иногда один ломается, и потом бегаешь вокруг него, как шаман с бубном, пытаясь выяснить, что пошло не так. Во многих этих вещах я не очень хорошо понимаю, за них отвечает Дима», - говорит она. 

По словам Димы, самая большая боль для ребят - это счета за электричество, потому что 3D-принтеры работают именно от него. «Пока мы работали над макетом, намного больше узнали о работе атомной электростанции, которую хочет построить Fermi Energia, и теперь придерживаемся мысли, что это - хорошая идея», - подытожила Юлиана. 

Дима говорит, что в целом 3D-печать развивается очень быстро. «Печатают еду, печатают дома, недавно я читал историю о том, что на принтере была напечатана печень для мыши, и она прижилась! В Эстонии все тоже стремительно развивается. В Ида-Вирумаа печатники в основном печатают дома, в Таллинне есть полноценные студии», - отмечает он.

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