Творческая атомная энергетика: 3D-энтузиасты из Нарвы создали проект мирового уровня

Предприятие Fermi Energia во всю планирует построить в Эстонии первую атомную электростанцию. Несколько месяцев назад они объявили конкурс на создание макета будущей АЭС, и за работу принялись молодые энтузиасты из Нарвы, Дима и Юлиана. Но даже руководство Fermi Energia не ожидало, что результат окажется настолько потрясающим!

Дима и Юлиана занимаются 3D-печатью больше пяти лет. Но взяться за проект Fermi Energia все равно было для них огромным вызовом. «Информацию мы нашли в Facebook, когда друзья стали отмечать нас в публикациях, связанных с поиском специалистов и энтузиастов 3D-печати. Мы сначала думали, что опять какое-нибудь колесо для коляски надо напечатать», - вспоминает Юлиана.

Но в итоге оказалось, что предприятию требуется 3D-макет атомной электростанции, которая могла бы появиться в Эстонии согласно плану Fermi Energia. Откликнулось огромное количество желающих взяться за проект, но в итоге работа досталась именно нарвским ребятам.

«Когда мы увидели техническое задание, стало ясно, что для такой работы не энтузиасты нужны, а профессионалы, которые сделают хорошую работу за очень ограниченные сроки. То есть, за три месяца», - говорит Юлианна. И для нее, и для Димы 3D-печать - это пока, скорее, хобби, ведь каждый работает еще и на основной работе на полную ставку. «Стало ясно, что мы будем только работать, есть, спать и делать макет. Боялись, что не потянем. Но все-таки взялись», - рассказывает девушка.

Работа мирового уровня