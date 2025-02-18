Глава российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев начал переговоры с представителями Трампа в Саудовской Аравии. Кто он такой, Rus.Postimees рассказал известный журналист-расследователь Сергей Канев. В большом интервью эксперт, известный своими разоблачениями агентов российских спецслужб, рассказал о том, как сегодня работают в ЕС сотрудники ГРУ, СВР и ФСБ.

Сергей Канев много лет занимался журналистскими расследованиями в России в ведущих негосударственных СМИ. В 2018 году он переехал в Литву, когда узнал о том, что его власти РФ собираются обвинить его в слежке за кортежем Путина. В настоящее время он является автором издания The Insider, известного своими расследованиями деятельности путинских спецслужб в ЕС. Регулярно выпускает фильмы на YouTube-канале The Insider.