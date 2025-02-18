Канцлер юстиции: рожденные в Эстонии дети могут остаться из-за пробела в законе без гражданства

К канцлеру юстиции обратился родитель, чей ребенок, родившийся в Эстонии в 2018 году, до сих пор не может получить эстонское гражданство.

Причина в том, что один из родителей на момент рождения ребенка прожил в Эстонии на основании вида на жительство менее пяти лет.

«Нет разумной причины, по которой дети остаются без гражданства, хотя они родились в Эстонии, получают вид на жительство и связаны с эстонским государством через своих родителей», – отмечает Мадизе в письме, направленном в Конституционную комиссию Рийгикогу.

Канцлер юстиции призывает депутатов устранить пробел в Законе о гражданстве.

«Государство должно гарантировать, что ребенок, рожденный в Эстонии и не получивший гражданство ни одной страны, не останется лицом без гражданства», - подчеркивает она.

Проблема в законе

Согласно действующему законодательству, ребенок, родившийся в Эстонии, может получить гражданство в упрощенном порядке, если его родители или единственный родитель, не являющиеся гражданами ни одного государства, проживали в Эстонии на законных основаниях не менее пяти лет до его рождения.

Если на момент рождения ребенка эти условия не были соблюдены, получить ребенку эстонское гражданство можно в двух случаях:

Если хотя бы один из родителей в дальнейшем сам получит гражданство Эстонии и подаст соответствующее ходатайство для ребенка;

Если ребенок самостоятельно подаст ходатайство на гражданство по достижении 15 лет.