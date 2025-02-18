Канцлер юстиции Юлле Мадизе направила председателю Конституционной комиссии Рийгикогу Хендрику Йоханнесу Террасу письмо, в котором указала на пробел в Законе о гражданстве: некоторые из родившихся в Эстонии детей остаются без гражданства, даже если их родители имеют законный вид на жительство в стране.
Канцлер юстиции: рожденные в Эстонии дети могут остаться из-за пробела в законе без гражданства
К канцлеру юстиции обратился родитель, чей ребенок, родившийся в Эстонии в 2018 году, до сих пор не может получить эстонское гражданство.
Причина в том, что один из родителей на момент рождения ребенка прожил в Эстонии на основании вида на жительство менее пяти лет.
«Нет разумной причины, по которой дети остаются без гражданства, хотя они родились в Эстонии, получают вид на жительство и связаны с эстонским государством через своих родителей», – отмечает Мадизе в письме, направленном в Конституционную комиссию Рийгикогу.
Канцлер юстиции призывает депутатов устранить пробел в Законе о гражданстве.
«Государство должно гарантировать, что ребенок, рожденный в Эстонии и не получивший гражданство ни одной страны, не останется лицом без гражданства», - подчеркивает она.
Проблема в законе
Согласно действующему законодательству, ребенок, родившийся в Эстонии, может получить гражданство в упрощенном порядке, если его родители или единственный родитель, не являющиеся гражданами ни одного государства, проживали в Эстонии на законных основаниях не менее пяти лет до его рождения.
Если на момент рождения ребенка эти условия не были соблюдены, получить ребенку эстонское гражданство можно в двух случаях:
- Если хотя бы один из родителей в дальнейшем сам получит гражданство Эстонии и подаст соответствующее ходатайство для ребенка;
- Если ребенок самостоятельно подаст ходатайство на гражданство по достижении 15 лет.
Даже если после рождения ребенка второй родитель проживет в Эстонии необходимые пять лет, это не даст ребенку права на упрощенное получение гражданства.
«Подобная ситуация необоснованно ограничивает права ребенка», – отмечает Мадизе.
«Государство обязано следить за тем, чтобы дети не оставались без гражданства. Право ребенка на гражданство закреплено в Конвенции о правах ребенка, в которой указано, что ребенок имеет право на гражданство сразу после рождения», - констатирует канцлер права.
Международные нормы и рекомендации
Юлле Мадизе напоминает, что международное право не обязывает страны устанавливать пятилетний срок проживания родителей как обязательное условие для получения гражданства ребенком.
Комитет ООН по правам человека рекомендовал Эстонии предоставлять гражданство всем детям, родившимся в стране, если их родители не имеют гражданства ни одной страны, вне зависимости от срока их проживания в Эстонии.
«Хотя Закон о гражданстве предлагает несовершеннолетним несколько способов получения эстонского гражданства, часть детей все же остается без гражданства», – указывает канцлер.
Предложенные изменения
Чтобы устранить правовую неопределенность, Мадизе предлагает Конституционной комиссии рассмотреть возможность внесения поправок в Закон о гражданстве.
Что именно предлагает канцлер юстиции:
- Предоставлять эстонское гражданство детям, родившимся в Эстонии и не имеющим гражданства, если хотя бы один из их родителей проживал в стране на основании вида на жительство не менее пяти лет до рождения ребенка;
- Если Рийгикогу сочтет, что существуют веские причины, препятствующие этому, предусмотреть возможность получения гражданства для таких детей после того, как оба родителя, не имея гражданства ни одной страны, прожили в Эстонии не менее пяти лет.
Юлле Мадизе отмечает, что подобные случаи не являются массовыми, однако они требуют решения, поскольку затрагивают фундаментальные права детей и создают правовую неопределенность для семей, проживающих в Эстонии.