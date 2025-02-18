Поскольку данная дивизия является одним из лучших подразделений российской армии, это обращение можно рассматривать как подтверждение ухудшения ситуации в российской армии за последние месяцы.

Последние заявления США сузили рамки переговоров, проходящих в Саудовской Аравии, и подтвердили, что мирные переговоры по Украине там не ведутся. По словам американских официальных лиц, цель встречи - выяснить, готова ли Россия к переговорам с Украиной. Россия направляет в Саудовскую Аравию министра иностранных дел и советника президента по внешней политике, что свидетельствует о серьезном подходе к переговорам. Можно с уверенностью сказать, что Россия будет стремиться навязать США обсуждение максимально широкого круга вопросов.

Президент Украины стремится расширить круг международных контактов и направляется из Объединенных Арабских Эмиратов на встречу с президентом Турции. Он уже во второй раз за последние дни заявил о необходимости привлечения КНР к мирному процессу. После переговоров с турецким лидером украинский президент отправится в Саудовскую Аравию, однако утверждает, что этот визит не связан с переговорами между Россией и США. По его словам, Украина не была осведомлена о встречах представителей США и России в Саудовской Аравии и не признает эти переговоры, если они затрагивают украинский вопрос.