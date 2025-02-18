Вчера в социальных сетях распространилось видеообращение военнослужащих 7-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии российской армии, в котором они жалуются на отправку в пехотные атаки без какой-либо поддержки бронетехники, авиации и артиллерии, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
РАЙНЕР САКС ⟩ В российской армии дефицит бронетехники ощущается даже в лучших подразделениях
Поскольку данная дивизия является одним из лучших подразделений российской армии, это обращение можно рассматривать как подтверждение ухудшения ситуации в российской армии за последние месяцы.
Последние заявления США сузили рамки переговоров, проходящих в Саудовской Аравии, и подтвердили, что мирные переговоры по Украине там не ведутся. По словам американских официальных лиц, цель встречи - выяснить, готова ли Россия к переговорам с Украиной. Россия направляет в Саудовскую Аравию министра иностранных дел и советника президента по внешней политике, что свидетельствует о серьезном подходе к переговорам. Можно с уверенностью сказать, что Россия будет стремиться навязать США обсуждение максимально широкого круга вопросов.
Президент Украины стремится расширить круг международных контактов и направляется из Объединенных Арабских Эмиратов на встречу с президентом Турции. Он уже во второй раз за последние дни заявил о необходимости привлечения КНР к мирному процессу. После переговоров с турецким лидером украинский президент отправится в Саудовскую Аравию, однако утверждает, что этот визит не связан с переговорами между Россией и США. По его словам, Украина не была осведомлена о встречах представителей США и России в Саудовской Аравии и не признает эти переговоры, если они затрагивают украинский вопрос.
Министр иностранных дел России категорически исключил возможность возвращения оккупированных территорий Украине. При этом следует отметить, что он не обладает полномочиями менять официальную позицию России или высказываться по этому вопросу иначе. В то же время он выразил уверенность в бессмысленности привлечения европейских стран к переговорам. Это заявление скорее носит тактический характер и является элементом информационной кампании, направленной на усиление противоречий между США и Европой.
Президент Франции заявил после встречи с некоторыми главами европейских правительств, что Украине необходимы надежные гарантии безопасности после заключения мирного соглашения, чтобы избежать ошибок, допущенных при Минских договоренностях. Постепенно укрепляется понимание, что обеспечение безопасности Украины - в первую очередь задача Европы. Однако после встречи глав правительств не последовало четких сигналов о конкретных европейских инициативах или решительных действиях.
Российское военное командование продолжает проводить интенсивные атаки с использованием шахедов. Также были применены отдельные ракетные удары. Одновременно поступают сообщения об украинских ударах беспилотниками, преимущественно по инфраструктуре, связанной с добычей и экспортом нефти в России. Одним из наиболее значимых попаданий стала атака на систему перекачки нефти вблизи порта Новороссийск - крупнейшего нефтяного экспортного терминала России на Черном море.
Обстановка на фронтах
Активность наступательных действий российской армии вчера оставалась на уровне предыдущего дня.
На Курском направлении активность российских атак несколько снизилась, ситуация остается без изменений. Украинские военнослужащие, воюющие в этом районе, сообщают, что в последние дни во время атак российских бронетанковых подразделений северокорейских солдат не наблюдалось. По словам одного из ветеранов украинской армии, поставленные Северной Кореей артиллерийские системы пока не продемонстрировали высокой эффективности, поскольку их трудно быстро перебрасывать с места на место. В условиях активного применения дронов это является серьезным недостатком.
На Харьковском направлении продолжаются позиционные бои.
На Купянском и Лиманском направлениях вчера российская армия не добилась успеха в наступлении.
На Сиверском направлении продолжаются позиционные бои, крупных наступательных операций российская армия не проводила.
Активность атак на Часов Яр не изменилась. На направлении Торецка количество атак продолжает снижаться, вероятно, штурмовые подразделения нуждаются в пополнении.
На Покровском направлении российские атаки остаются интенсивными. Поступают сообщения о продвижении российских подразделений в отдельных местах, однако это продвижение носит незначительный характер.
На Южном фронте происходят отдельные разведывательные бои.
Дроновая атака в Сирии
Сирийские СМИ сообщили о дроновой атаке на российскую военную базу Хмеймим на западе Сирии. В то же время в различных западных СМИ появились сообщения, что Россия ведет переговоры с новым правительством Сирии с целью сохранить свои военные базы в стране. Также существует мнение, что новое сирийское правительство может в конечном итоге согласиться с этим.
Не вызывает сомнений, что Россия стремится достичь этой цели, но вряд ли имеет смысл рассуждать, произойдет ли это. Будущее Сирии в этом вопросе в большей степени зависит от общего положения России, особенно в контексте ее агрессии против Украины. Для России важно, чтобы информация о возможном сохранении ее баз в Сирии как можно чаще появлялась в СМИ.
В этой ситуации интересен тот факт, что в контексте переговоров по базам подчеркивается, что основной целью России является борьба с влиянием «Исламского государства» в Сирии.
После ночной дроновой атаки в российских социальных сетях появились предположения, что ее могли осуществить бойцы «Исламского государства». Возможно, Россия пытается создать у администрации США впечатление, что она активно борется с ИГ в Сирии. Однако борьба с террористической организацией, которая находится далеко от России, вряд ли привлекла бы внимание российского руководства.