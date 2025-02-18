Telia добавила Netflix в пакеты телевизионных услуг

Telia представила клиентам два новых пакета ТВ-услуг Stream и Supreme, включающих за ежемесячную плату, помимо обычного набора телеканалов, также повторный просмотр и Netflix. При этом Netflix можно смотреть на разных платформах Telia TV со смарт-устройств, онлайн, а также через дигибокс Telia Android TV.

Поскольку клиенты Telia TV получат Netflix в том числе через дигибокс Telia Android TV, они смогут смотреть тысячи фильмов и сериалов Netflix даже на сравнительно старых телевизорах. В результате контент Netflix становится доступен и тем, кто не мог его смотреть из-за отсутствия смарт-телевизора.

Выбрав новый пакет Telia TV с Netflix, пользователи Netflix могут легко привязать к Telia свою учетную запись и, при желании, расчеты.

По словам руководителя сферы телевидения и развлечений Telia Eesti Бирьё Кийк, стриминговые услуги очень популярны, и многие домохозяйства пользуются услугами сразу нескольких провайдеров.

«К сожалению, в таком случае ради вечернего фильма пользователь должен перемещаться между линейным телевидением и различными приложениями, иногда переходить на другое устройство, а потом вести расчеты с несколькими поставщиками услуг. Так что интеграция Netflix с платформой и пакетами Telia TV является естественным шагом к тому, чтобы сделать повседневную жизнь клиентов проще, а услугу - более доступной. Мы убеждены, что сотрудничество с Netflix улучшит пользовательский опыт клиентов Telia TV, поскольку теперь телевещание и стриминг с разных платформ собраны вместе», - сказала Кийк.

Руководитель по развитию бизнеса Netflix в странах Северной Европы и Бенилюкса Патрик Данквардт, назвал это очень позитивным шагом вперед в партнерстве Netflix и Telia. «Мы рады, что Netflix стал частью предложения Telia и такие наши сериалы, как Stranger Things, Squid Game и The Witcher, теперь доступны широкому кругу эстонских зрителей», - добавил Данквардт.