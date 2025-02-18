Eesti Kontsert вычеркнул Hortus Musicus из своего бюджета, основатель ансамбля Андрес Мустонен два года назад выступил в России

«Как мы знаем, экономическая ситуация чрезвычайно сложна и требует трудного выбора. Операционная поддержка учреждений культуры, в том числе Eesti Kontsert, сократилась на четыре процента, или на четверть миллиона евро. Для нас это очень большая сумма, и, к сожалению, в ближайшие годы ситуация не улучшится. Чтобы сохранить устойчивость организации в изменившихся обстоятельствах, Eesti Kontsert должен пересмотреть свою структуру и реорганизовать ее», - сказала член правления Eesti Kontsert Керту Орро.