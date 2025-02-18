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Грузовик вылетел с дороги при совершении поворота на перекрестке

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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Madis Veltman

В понедельник вечером в 20:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на дороге Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева, недалеко от деревни Кулленга, грузовик, следовавший из Тамсалу в сторону Раквере, вылетел с проезжей части дороги, совершая левый поворот на перекрестке.

Грузовик в итоге остановился у обочины и застрял там. Оставшийся на дороге прицеп перекрыл одно направление движения, из-за чего на место была вызвана полиция.

Полиция помогала контролировать движение на месте происшествия, пока не прибыла помощь, позволившая вернуть большегруз на дорогу.

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