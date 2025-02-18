Грузовик вылетел с дороги при совершении поворота на перекрестке

В понедельник вечером в 20:30 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на дороге Раквере - Вяйке-Маарья - Вягева, недалеко от деревни Кулленга, грузовик, следовавший из Тамсалу в сторону Раквере, вылетел с проезжей части дороги, совершая левый поворот на перекрестке.