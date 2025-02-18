Войска США покинут Эстонию? Министр обороны: не стоит верить слухам

По словам Певкура, ни из одного американского канала - ни с политической стороны, ни от военных - не поступало сигналов или сообщений о том, что США собираются вывести свои войска из стран Балтии. Певкур также ссылается на свой недавний разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в котором тоже не было затронуто подобное. Напротив, Певкур отмечает, что, когда Хегсет посетил Польшу, он высоко оценил действия Польши и стран Балтии.