Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) опроверг утверждение, опубликованное вчера в британском экономическом издании Financial Times о том, что Соединенные Штаты якобы собираются вывести американских военных из стран Балтии. «Не стоит поддаваться слухам», - сказал Певкур.
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Войска США покинут Эстонию? Министр обороны: не стоит верить слухам
По словам Певкура, ни из одного американского канала - ни с политической стороны, ни от военных - не поступало сигналов или сообщений о том, что США собираются вывести свои войска из стран Балтии. Певкур также ссылается на свой недавний разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в котором тоже не было затронуто подобное. Напротив, Певкур отмечает, что, когда Хегсет посетил Польшу, он высоко оценил действия Польши и стран Балтии.