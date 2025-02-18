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Войска США покинут Эстонию? Министр обороны: не стоит верить слухам

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Ханно Певкур.
Ханно Певкур. Фото: MICHAL CIZEK/AFP

Министр обороны Ханно Певкур (Партия реформ) опроверг утверждение, опубликованное вчера в британском экономическом издании Financial Times о том, что Соединенные Штаты якобы собираются вывести американских военных из стран Балтии. «Не стоит поддаваться слухам», - сказал Певкур.

По словам Певкура, ни из одного американского канала - ни с политической стороны, ни от военных - не поступало сигналов или сообщений о том, что США собираются вывести свои войска из стран Балтии. Певкур также ссылается на свой недавний разговор с министром обороны США Питом Хегсетом, в котором тоже не было затронуто подобное. Напротив, Певкур отмечает, что, когда Хегсет посетил Польшу, он высоко оценил действия Польши и стран Балтии.

В Эстонии расположено батальонное подразделение - около 600 американских солдат, которые по структуре подчиняются американскому корпусу, расположенному в Польше. По словам Певкура, нет военной логики в выводе войск из стран Балтии. С оптимистичной точки зрения, вывод войск не является приоритетом для США, так как отсутствуют как военные, так и финансовые основания для этого.

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