После того как главам европейских государств не удалось прийти к совместному решению в Париже о том, как реагировать на возможные изменения в отношении администрации США к войне в Украине и безопасности континента, главный советник литовского президента заявила, что никто и не ожидал принятия в Париже конкретных решений.
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Советник президента Литвы: лидеры стран Европы ни о чем не договорились вчера в Париже, но этого никто и не ждал
«Особых результатов на этой встрече не было, но их никто и не ожидал», - рассказала главный советник президента Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите-Ляушкене.