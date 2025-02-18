Вт, 18.02.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Cообщи
Для подписчиков

Советник президента Литвы: лидеры стран Европы ни о чем не договорились вчера в Париже, но этого никто и не ждал

Перевод: Павел Соболев
Copy
Польский премьер Дональд Туск и французский президент Эмманюэль Макрон. Париж, 17 февраля 2024 года.
Польский премьер Дональд Туск и французский президент Эмманюэль Макрон. Париж, 17 февраля 2024 года. Фото: LUDOVIC MARIN / AFP / Scanpix

После того как главам европейских государств не удалось прийти к совместному решению в Париже о том, как реагировать на возможные изменения в отношении администрации США к войне в Украине и безопасности континента, главный советник литовского президента заявила, что никто и не ожидал принятия в Париже конкретных решений.

«Особых результатов на этой встрече не было, но их никто и не ожидал», - рассказала главный советник президента Гитанаса Науседы по внешней политике Аста Скайсгирите-Ляушкене.

«Эта встреча была для обсуждения, решения нужно принимать в совершенно другом формате, например, через Европейский совет, где уже участвуют Литва, страны Балтии и все страны ЕС», - добавила он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх