Советник президента Литвы: лидеры стран Европы ни о чем вчера в Париже не договорились, но этого никто и не ждал

После того как главам европейских государств не удалось прийти к совместному решению в Париже о том, как реагировать на возможные изменения в отношении администрации США к войне в Украине и безопасности континента, главный советник литовского президента заявила, что никто и не ожидал принятия в Париже конкретных решений.