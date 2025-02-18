ГАЛЕРЕЯ В Ласнамяэ открыли мемориальную доску в честь основателя жанра кукольного фильма в Эстонии

«Открытие мемориальной доски Эльберту Туганову состоится в годовщину его рождения, и я очень рада, что таким образом мы можем отдать дань уважения мэтру эстонской мультипликации. Облик Ласнамяэ формируют его жители, и, как показывает наш проект установки мемориальных досок, здесь жили выдающиеся люди самых разных профессий. Верю, что и сегодня в самом густонаселенном районе Таллинна растут будущие ученые, художники, писатели, режиссеры, религиозные и общественные деятели», - сказала старейшина Ласнамяэ Юлианна Юрченко.

Открытие мемориальной доски состоялось в субботу, 22 февраля в 15:00 по адресу ул. Паэкааре, 18. На церемонию были приглашены все желающие.

Эльберт Туганов (22.02.1920 - 22.03.2007) был основателем жанра кукольного фильма в Эстонии, а также режиссером и сценаристом кукольных фильмов. Его первым и одновременно первым в Эстонии кукольным фильмом стал «Сон маленького Пеэтера» (1958), снятый по мотивам сказки датского писателя Йенса Сисгорда «Палле один на свете». Всего Туганов создал 38 кукольных фильмов, сценарии к большинству из них он написал сам. Туганов был лауреатом нескольких международных кинофестивалей, а также кавалером ордена Белой Звезды IV степени.

Представитель Эстонского союза анимации и режиссер анимационных фильмов Майт Лаас отмечает: «Будучи человеком прямолинейным и творческим, Эльберту Туганову пришлось найти золотую середину в поляризованном мире того времени. Создание анимационных фильмов и присущий этому процессу мир одухотворенности помогали ему оставаться человеком. Вклад Туганова в основание студии Nukufilm, которая работает и по сей день, трудно переоценить. Его творчество предлагает современному социально восприимчивому зрителю не только глубокий взгляд на общество, но и размышления о вечных дилеммах человечества, вытекающих из хрупкости человеческой природы, - дилеммах, которые лишь художник способен сделать безболезненно видимыми. Мы надеемся, что посвященная Эльберту Туганову мемориальная доска на стене его дома в Ласнамяэ станет напоминанием о роли искусства и художника в городском пространстве!».

Ранее в Ласнамяэ были установлены мемориальные доски митрополиту Корнилию, композитору и хормейстеру Густаву Эрнесаксу, актрисе и театральному педагогу Софье Блюхер, а также экономисту и общественному деятелю Ханону Барабанеру. Юрченко заверила, что районная управа намерена продолжить реализацию проекта по установке мемориальных досок.