Новый подкаст «Из редакции» знакомит слушателей с закулисной работой журналистов в Эстонии. В первом выпуске ведущая Екатерина Чернова вместе с журналистом ERR Дмитрием Куликовым и спортивным редактором Rus.Postimees Инной Мельниковой обсуждают ситуации, когда журналистам запрещают писать на какие-то темы, почему возникает самоцензура и как сохранить объективность в стране, где все друг друга знают.
«Мы написали плохо о, как оказалось, одном из наших спонсоров»: о цензуре и самоцензуре в СМИ
Екатерина: - Сейчас Эстония занимает шестое место в рейтинге свободы прессы. За год до этого мы были на восьмом месте, а еще ранее занимали даже почетное четвертое. При этом мировая тенденция такова - что ситуация со свободой СМИ в мире только ухудшается. Дима, Инна, вы сталкивались с ситуациями, когда вам говорили «Нет, об этом писать нельзя»?
Инна: - Я сталкивалась с этим. Неоднократно. Когда были достаточно внятные указания. Я не могу сказать, что сейчас как-то зажимают свободу слова, но я знаю, что некоторые темы лучше не трогать, чтобы лишний раз не усугублять, не будоражить читателя. Потому что ситуация в мире крайне нестабильная. А читатель - человек нервный, манипулируемый, им очень легко управлять. Я часто наблюдаю это и по реакции людей на вбросы в соцсетях. Чему меня научили 30 лет журналистской работы, так это всегда перепроверять любую новость. Первое, что я делаю - я ищу источники. Я ищу на английском, украинском, турецком языке. Неважно, на каком языке. И очень часто новость оказывается фейком или переписанной настолько, что ее потом мама родная не узнает.
Дмитрий: - Конечно, надо всегда сверять информацию. Бывает, и мы ошибаемся, мы не можем всё знать. Журналист должен знать обо всём по чуть-чуть и знать, у кого спросить. Цензура случается, но ее нельзя назвать цензурой. Любую новость ты должен продать своему редактору. То есть, если ты не можешь убедить редактора, что это интересно, что есть информационная ценность, то редактор говорит: «Нет, мы не будем этим заниматься». Это нельзя назвать цензурой. Это просто некачественно сделанная работа со стороны журналиста.
Екатерина: - Мы с Инной работаем на частную компанию (Postimees Grupp), и всё равно получаем каждый день сообщения и комментарии, что, мол, вы продажные, вам всё диктует правительство. А Дима работает на Эстонском национальном телерадиовещании, где все зарплаты платятся из госбюджета. Мне кажется, что обычный человек сразу представляет, что по утрам Дима приходит на работу, а у него уже письмо на почте, в котором премьер-министр пишет: «Димочка, сегодня об этом пиши, а об этом не пиши».
Дмитрий (смеется): Во-первых, ERR - это общественно-правовая организация. Она имеет особый статус, и у нее даже есть особый закон. Да, мы бюджетники, получаем деньги из бюджета Министерства культуры, но у нас отдельная юридическая форма. У нас есть свой совет, куда входят представители всех политических партий и два-три эксперта, которые коллегиально и выборочно решают, кто будет управлять компанией. По поводу собственника частной или не частной компании. У издательского дома Postimees есть собственник.
Екатерина: - Я, кстати, ни разу не видела собственника Postimees у нас в офисе.
Дмитрий: - Но, скажем так, кормящую руку кусать не будешь. Это логично. Но у нас в Эстонии и не один издательский дом, верно? У нас есть несколько издательских домов, и, соответственно, существует конкуренция. Ты можешь кусать собственника конкурента, а те могут кусать твоего. И, соответственно, все находятся в хорошей форме: дисциплина и конкуренция. Таким образом создается как раз та самая объективность, которая называется свободой слова. Да, конечно, мы ограничены своим вероисповеданием, воспитанием. Эстония - маленькая страна. Мы знаем Петю или Васю, и мы не можем, возможно, плохо о них писать. Но зато критично может написать наш коллега.
Также в этом выпуске:
- Часто ли предлагают писать заказные статьи и сколько платят?
- Истории из жизни, когда журналисты прибегали к самоцензуре
- Как писать материал о друзьях, которые занимают высокопоставленные должности?
- Может ли травля в соцсетях повлиять на свободу слова журналиста?
- Безопасно ли работать в СМИ в Эстонии?
- Что ждет русскую журналистику в Эстонии в будущем?
О подкасте
Подкаст «Из редакции» – это беседы о том, каково быть журналистом сегодня? Репортажи на бегу, неловкие интервью, хейт в соцсетях, опечатки в заголовках и работа под прикрытием – всё это в откровенных беседах журналиста портала Rus.Postimees Екатерины Черновой c коллегами из СМИ.