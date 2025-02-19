«Мы написали плохо о, как оказалось, одном из наших спонсоров»: о цензуре и самоцензуре в СМИ

Екатерина: - Мы с Инной работаем на частную компанию (Postimees Grupp), и всё равно получаем каждый день сообщения и комментарии, что, мол, вы продажные, вам всё диктует правительство. А Дима работает на Эстонском национальном телерадиовещании, где все зарплаты платятся из госбюджета. Мне кажется, что обычный человек сразу представляет, что по утрам Дима приходит на работу, а у него уже письмо на почте, в котором премьер-министр пишет: «Димочка, сегодня об этом пиши, а об этом не пиши».

Дмитрий (смеется): Во-первых, ERR - это общественно-правовая организация. Она имеет особый статус, и у нее даже есть особый закон. Да, мы бюджетники, получаем деньги из бюджета Министерства культуры, но у нас отдельная юридическая форма. У нас есть свой совет, куда входят представители всех политических партий и два-три эксперта, которые коллегиально и выборочно решают, кто будет управлять компанией. По поводу собственника частной или не частной компании. У издательского дома Postimees есть собственник.

Екатерина: - Я, кстати, ни разу не видела собственника Postimees у нас в офисе.

Дмитрий: - Но, скажем так, кормящую руку кусать не будешь. Это логично. Но у нас в Эстонии и не один издательский дом, верно? У нас есть несколько издательских домов, и, соответственно, существует конкуренция. Ты можешь кусать собственника конкурента, а те могут кусать твоего. И, соответственно, все находятся в хорошей форме: дисциплина и конкуренция. Таким образом создается как раз та самая объективность, которая называется свободой слова. Да, конечно, мы ограничены своим вероисповеданием, воспитанием. Эстония - маленькая страна. Мы знаем Петю или Васю, и мы не можем, возможно, плохо о них писать. Но зато критично может написать наш коллега.

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О подкасте Подкаст «Из редакции» – это беседы о том, каково быть журналистом сегодня? Репортажи на бегу, неловкие интервью, хейт в соцсетях, опечатки в заголовках и работа под прикрытием – всё это в откровенных беседах журналиста портала Rus.Postimees Екатерины Черновой c коллегами из СМИ.