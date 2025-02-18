Президент РФ Владимир Путин готов вести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с тем важно учитывать юридические аспекты, связанные с легитимностью Зеленского на посту главы украинского государства, указал Песков, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 18 февраля.

«Путин сам неоднократно говорил, что при необходимости он будет готов вести переговоры и с Зеленским. Вместе с тем, юридическая фиксация договоренностей подлежит серьезному обсуждению с учетом реальности, говорящей о возможности оспаривать легитимность самого Зеленского», - цитирует его слова «Интерфакс».

Переговоры РФ и США в Саудовской Аравии

В тот же день в Саудовской Аравии проходит первая за долгое время официальная встреча представителей США и России.

В числе прочего главы внешнеполитических ведомств двух стран Марко Рубио и Сергей Лавров намереваются обсудить прекращение войны РФ против Украины.

Украина и Европа в переговорах не участвуют. Зеленский заявил, что Киев не был уведомлен о планах провести мероприятие и не приглашен на него.

«Украина расценивает любые переговоры об Украине без Украины как такие, которые не имеют результата, и мы не можем признавать любые вещи или любые договоренности о нас без нас. Мы не будем такие договоренности признавать», - цитирует УНИАН его слова.

Путин отказывается подписывать мирный договор с Зеленским