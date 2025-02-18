РЕДКИЕ КАДРЫ Камера наблюдения за оленями запечатлела неожиданных гостей

Два волка впервые попали в объектив камеры 16 января до полуночи, 21 января их можно было увидеть утром и вечером, а последний раз - утром 22 января.

«Каждый раз, когда волки появлялись у кормушки, там были только олени-самцы, которые для хищников значительно более сложная добыча, чем самки и оленята. В любом случае нападения на записи не было видно, и казалось, что волки просто оценивали ситуацию и строили планы», - пояснил зоолог Тийт Хунт в блоге RMK.

У волков сейчас брачный период, и, по словам зоолога, можно предположить, что волки на видео - разного пола.

«Видео подтверждает, что на Сааремаа сейчас живут как минимум два волка, и также известно, что за последние годы на острове не было найдено волчьих выводков», - добавил зоолог.

По данным общества охотников Эстонии, последний волчий выводок на Сааремаа был зарегистрирован в 2018 году.