Около озера Харку появятся школа и детский сад

«Благодаря развитию Пикалийва мы создадим район будущего, где образование, спорт и природа находятся в гармонии, а все необходимое для жизни будет находиться рядом с домом. Это не просто строительство новых зданий, а создание целостной среды, где дети смогут учиться и безопасно передвигаться, семьи - проводить качественное время, а вся община будет расти как единое целое. Открытие прибрежной зоны озера Харку для всех жителей Таллинна создаст уникальное городское пространство, где природа и деятельность человека будут идти рука об руку», - сказала старейшина Хааберсти Анна Леванди.

Застройка запланирована на стороне участка, прилегающей к улице Пикалийва, чтобы оставить прибрежную территорию озера Харку для общественного использования. Там будут построены футбольные поля, игровые площадки, набережная, выделенная велосипедная дорожка и место для проведения уроков на открытом воздухе. Согласно планировке, на территории предусмотрены детский сад, основная школа со спортивным залом, учреждение социального обслуживания для взрослых, учреждения для пожилых людей, семейный центр Perepesa, дневной центр для детей с особыми потребностями, павильон с туалетами для зоны отдыха, смотровая башня и футбольный стадион.

Зеленая зона вдоль берега озера Харку составляет 60% планирующейся территории, где будут построены сети пешеходных и велосипедных дорожек, набережная, футбольные поля и игровые площадки на природе. Также для этой зоны предусмотрены возможности для проведения занятий физкультуры для школы и детского сада, а также малые сооружения для обслуживания пляжа. Территория находится в пределах зоны ограничения строительства на берегу озера Харку и будет предназначена для общественного пользования. Здесь не планируется прокладка дорог или строительство парковок. Для обеспечения безопасности будет установлено уличное освещение. Также предусмотрена система дренажа дождевых вод и строительство очистного сооружения.

На одном из участков для общественных построек разрешено использование до пяти процентов территории для коммерческих целей, что позволит, например, построить аптеку или кафе. Также на участке можно строить малые сооружения, такие как укрытия для велосипедных парковок и мусорных контейнеров.

После принятия детальной планировки Таллиннским городским собранием Таллиннский департамент городского планирования и управа района Хааберсти организуют публичную презентацию детальной планировки. Планировка составлена компанией RUUM JA MAASTIK OÜ, с материалами можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.