Таллиннская городская управа представила городскому собранию проект решения о принятии детальной планировки для участка по адресу Пикалийва, 69 и прилегающей территории в районе Хааберсти.
Около озера Харку появятся школа и детский сад
Территория расположена в квартале Пикалийва в Хааберсти и граничит с западной стороны с озером Харку, с востока - с улицей Пикалийва, с севера - с земельными участками под жилую застройку, а с юга - с незастроенным пустырем.
По словам вице-мэра Мадле Липпус, запланированное развитие данной территории соответствует принципу города «15 минут» и является важным шагом в реализации планов по предоставлению услуг в шаговой доступности для растущего числа жителей:
«Анализ сети городских образовательных заведений подтверждает необходимость строительства на этой территории как детского сада, так и школы. Прибрежная зона озера Харку составляет более половины всей запланированной площади, на которой будут предусмотрены пешеходные и велосипедные дорожки, набережная и ряд объектов для активного отдыха».
Цель детальной планировки - сформировать 11 участков, необходимых для развития образовательных учреждений и социальных услуг города Таллинна, а также планирования общественных зеленых зон, дорог и улиц. Право на строительство будет предоставлено пяти участкам для возведения общественных зданий и подстанции, а также одному участку производственного назначения для установки насосной станции для сточных вод.
Также будет выделен один участок общественного пользования и два участка, где доля общественной территории составит 80-95%, а доля общественного земельного участка - 5-20%. Планировка также определяет основные решения по озеленению, подъездным путям, парковке и обеспечению техническими сетями. На планирующейся территории расположены два зеленых коридора, функционирование которых будет обеспечено в процессе реализации планировки.
«Благодаря развитию Пикалийва мы создадим район будущего, где образование, спорт и природа находятся в гармонии, а все необходимое для жизни будет находиться рядом с домом. Это не просто строительство новых зданий, а создание целостной среды, где дети смогут учиться и безопасно передвигаться, семьи - проводить качественное время, а вся община будет расти как единое целое. Открытие прибрежной зоны озера Харку для всех жителей Таллинна создаст уникальное городское пространство, где природа и деятельность человека будут идти рука об руку», - сказала старейшина Хааберсти Анна Леванди.
Застройка запланирована на стороне участка, прилегающей к улице Пикалийва, чтобы оставить прибрежную территорию озера Харку для общественного использования. Там будут построены футбольные поля, игровые площадки, набережная, выделенная велосипедная дорожка и место для проведения уроков на открытом воздухе. Согласно планировке, на территории предусмотрены детский сад, основная школа со спортивным залом, учреждение социального обслуживания для взрослых, учреждения для пожилых людей, семейный центр Perepesa, дневной центр для детей с особыми потребностями, павильон с туалетами для зоны отдыха, смотровая башня и футбольный стадион.
Зеленая зона вдоль берега озера Харку составляет 60% планирующейся территории, где будут построены сети пешеходных и велосипедных дорожек, набережная, футбольные поля и игровые площадки на природе. Также для этой зоны предусмотрены возможности для проведения занятий физкультуры для школы и детского сада, а также малые сооружения для обслуживания пляжа. Территория находится в пределах зоны ограничения строительства на берегу озера Харку и будет предназначена для общественного пользования. Здесь не планируется прокладка дорог или строительство парковок. Для обеспечения безопасности будет установлено уличное освещение. Также предусмотрена система дренажа дождевых вод и строительство очистного сооружения.
На одном из участков для общественных построек разрешено использование до пяти процентов территории для коммерческих целей, что позволит, например, построить аптеку или кафе. Также на участке можно строить малые сооружения, такие как укрытия для велосипедных парковок и мусорных контейнеров.
После принятия детальной планировки Таллиннским городским собранием Таллиннский департамент городского планирования и управа района Хааберсти организуют публичную презентацию детальной планировки. Планировка составлена компанией RUUM JA MAASTIK OÜ, с материалами можно ознакомиться в Таллиннском регистре планировок.