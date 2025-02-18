Европа готовится к беспрецедентной поставке оружия в Украину, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в общении с изданием Bloomberg на Мюнхенской конференции по безопасности.
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Глава МИД ФРГ: Европа готовит беспрецедентный пакет вооружений для Украины
«Мы запускаем большой пакет, подобного которому никогда раньше не видели в таком масштабе, - сказал Бербок. - Подобно ситуации с коронавирусным кризисом, у Европы теперь есть и финансовый пакет для обеспечения безопасности. Это произойдет в ближайшее время».