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Глава МИД ФРГ: Европа готовит беспрецедентный пакет вооружений для Украины

Перевод: Павел Соболев
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Анналена Бербок.
Анналена Бербок. Фото: Peter Kneffel/DPA/Scanpix

Европа готовится к беспрецедентной поставке оружия в Украину, заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в общении с изданием Bloomberg на Мюнхенской конференции по безопасности.

«Мы запускаем большой пакет, подобного которому никогда раньше не видели в таком масштабе, - сказал Бербок. - Подобно ситуации с коронавирусным кризисом, у Европы теперь есть и финансовый пакет для обеспечения безопасности. Это произойдет в ближайшее время».

Как сообщает издание Berliner Zeitung со ссылкой на Бербок, речь идет о пакете в 700 млрд евро. Эта цифра не была включена в публикацию Bloomberg.

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