Британия готова отправить войска в Украину в рамках европейского контингента, который может быть там размещен после окончания войны, заявил премьер-министр Кир Стармер. Что может представлять из себя подобная инициатива, как она соотносится с планами стран Евросоюза и какие риски ее сопровождают? Об этом Би-би-си поговорил с ветераном британских военных миссий на Балканах и собрал мнения военных экспертов.
Лондон готов играть ведущую роль в разработке гарантий безопасности для Украины в рамках будущего мирного договора, заявил Кир Стармер в колонке для газеты Daily Telegraph. Это означает, кроме военной и финансовой помощи, «размещение при необходимости наших войск на земле» в рамках европейский миссии.
После встречи в Париже с рядом европейских коллег он добавил, что «гарантии безопасности со стороны США - единственный способ эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину».
Неизвестны ни потенциальный размер, ни мандат британского и европейского контингента, но опрошенные Би-би-си эксперты сходятся на том, что подобные проекты из Лондона и европейских столиц отчасти адресованы президенту США Дональду Трампу.
Европейские лидеры хотят обеспечить себе место за столом переговоров, в котором им сейчас отказывает не только Москва, но и Вашингтон, судя по последним заявлениям советников американского президента. Первые отзывы в окружении Трампа показывают верность этого расчета.
«Тот факт, что Великобритания готова отправить миротворцев - невероятный вклад. Это невероятно щедрое предложение от вашего премьер-министра», - сказал в понедельник близкий к американскому президенту аналитик Фред Флейтц в передаче Today на радио Би-би-си.
Администрация Трампа исключает участие американских войск в подобном контингенте и подчеркивает, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать Европа.
Но реакция самого Трампа на британскую инициативу станет известна на следующей неделе, когда он примет Стармера в Вашингтоне. А пока что один из самых обсуждаемых вопросов - сколько военных европейские члены НАТО могут развернуть в Украине?
Бывший британский военный разведчик Фрэнк Ледвидж участвовал в миротворческих миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине и в Косово. Его полевой опыт включает командировки в Ирак, Афганистан и Ливию. Сейчас он преподает военную стратегию в Портсмутском университете.
Ледвидж отмечает, что после окончания конфликта в Боснии, площадь которой в 11 раз меньше территории Украины, были размещены 60 тысяч миротворцев НАТО, из них почти половина - американцы. На пике операции в 1995-1996 годах британский контингент там достигал максимальных 11,5 тысяч человек.
Но с начала 1990-х размер британской армии в целом уменьшился вдвое, до 70 тысяч человек, и она гораздо хуже вооружена, говорит эксперт.
В Украине «мы могли бы развернуть и поддерживать одну бригаду, что составило бы около пяти тысяч человек», сказал Ледвидж в интервью Русской службе Би-би-си.
Бывший военный атташе британского посольства в Москве Джон Форман предполагает, что британская армия может отправить в Украину до десяти тысяч человек.
Оба специалиста указывают, что с учетом ротаций и восстановления после командировок отправка даже одной бригады означает участие как минимум 15 тысяч человек.
Пока неясно, что могут предложить другие европейские члены НАТО. Меньше всего сомнений в участии Франции, которая первой из европейских стран заговорила об отправке войск в Украину. В Германии в воскресенье пройдут выборы, и до их исхода позицию Берлина предсказать невозможно.
США и Польша уже исключили размещение своих войск, а в Турции пока не сообщали о намерении участвовать в миссии. Без трех самых больших армий НАТО оставшиеся члены альянса смогут отправить в Украину не больше 30 тысяч, считает Ледвидж. Схожую оценку приводят источники газеты Washington Post.
Это намного меньше, чем континген от 100 до 200 тысяч человек, о необходимости которого говорили президент Украины Владимир Зеленский и другие политики. Однако американский военный эксперт Майкл Кофман, много раз посещавший линию фронта с украинской стороны, считает, что эти оценки делались с учетом линии соприкосновения длиной более тысячи километров.
Кофман пишет, что на деле нарушение огня российской армией можно ожидать на нескольких заранее известных участках фронта, и чтобы поддержать размещенные на них вооруженные силы Украины, достаточно направить от 45 до 50 тысяч человек.
Другим ключевым вопросом остается мандат европейского контингента в Украине: где он будет размещен, что этот контингент будет делать и где будут проходить границы его полномочий? Отсутствие четких правил может стоить жизней британских солдат - и может стоить Британии ее репутации и способности поддерживать мир, сказал сэр Джон Соэрс, бывший глава Службы внешней разведки (МИ-6), в эфире программы Today.
«Мы должны очень четко понимать, какова миссия и каковы правила применения силы. Если русские нападут, будем ли мы отвечать или просто сообщать об этом какому-то другому органу?» - говорил Соэрс в программе Today.
Фрэнк Ледвидж напоминает, что силы НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине и в Косово имели право на самооборону: если они попадали под огонь, то отвечали огнем. Этим они отличались от миротворцев ООН, так называемых голубых касок, которые должны были запрашивать разрешение сверху и в целом были ограничены в своих действиях.
«Во всех наших миротворческих миссиях нас боялись, а нам бояться было нечего», - вспоминает разведчик о службе на территории бывшей Югославии. Там он всегда чувствовал себя в полной безопасности, зная, что его отряд всегда может защитить себя.
«Во-первых, американцы прикрывали нас. Во-вторых, наши военно-воздушные силы могли вмешаться при необходимости», - отмечает Ледвидж.
Но обсуждаемая сейчас отправка британских и европейских войск в Украину не подразумевает участия американских войск. Более того, эта миссия может не иметь и надежной противовоздушной обороны из-за риска столкновения с Россией или попросту из-за того, что Россия не согласится на такой вариант.
Впрочем, и согласие Москвы на размещение в Украине европейского контингента без прикрытия с воздуха вызывает не меньшее сомнение. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что без мандата ООН они будут «обычными комбатантами и легитимной военной целью» для российских армии.
Другой риск - европейские силы будут атакованы дронами, но эту атаку будет невозможно быстро и с полной уверенностью атрибутировать одной из сторон конфликта. Наконец, Ледвидж отмечает, что, помимо основных функций, такой контингент будет иметь дело с гражданскими вопросами, такими как возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц и возникающими из этого спорами. Огромной проблемой будут и неразорвавшиеся мины и снаряды.
«Это будет гораздо более враждебная и опасная среда, чем все, с чем мы имели дело в Боснии, Косово и, как я подозреваю, даже в Ираке или Афганистане, - говорит бывший разведчик. - На мой взгляд, мы не должны развертывать войска, если у нас нет надежных и твердых правил применения силы для защиты от беспилотных летательных аппаратов и если развернутого контингента недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность наших войск».
Но бывший военный атташе Форман считает, что инициатива Лондона может сыграть символическую роль локомотива, который потянет за собой континентальную Европу: «Мы должны взять на себя это обязательство, чтобы более слабые европейские страны смогли принять участие».
Эту мысль развивает в своей колонке для газеты Telegraph украинский политолог Алена Гливко. Она пишет, что у Европы сейчас нет неформального лидера, и Британия может занять это место и тем самым заслужить уважение США.
«Предлагая экспертизу в области безопасности и опираясь на вековые традиции в области военного-морского флота, дипломатии и разведки, Британия может вновь стать стратегическим лидером», - считает Гливко.
Впрочем, министр обороны США Пит Хегсет говорил о будущем контингенте как о состоящем из европейских и неевропейских сил. Это заставляет наблюдателей предполагать, что Вашингтон открыт к размещению сил нейтральных государств, что может быть более приемлемо для Москвы, чем войска стран НАТО.
Речь может идти о бразильских или китайских миротворцах, пишет журнал Economist. По информации издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил европейцев, что европейские войска не будут столь же эффективным сдерживающим фактором для новой российской агрессии, каким может стать контингент с неевропейскими силами.