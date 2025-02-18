Фрэнк Ледвидж напоминает, что силы НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине и в Косово имели право на самооборону: если они попадали под огонь, то отвечали огнем. Этим они отличались от миротворцев ООН, так называемых голубых касок, которые должны были запрашивать разрешение сверху и в целом были ограничены в своих действиях.

«Во всех наших миротворческих миссиях нас боялись, а нам бояться было нечего», - вспоминает разведчик о службе на территории бывшей Югославии. Там он всегда чувствовал себя в полной безопасности, зная, что его отряд всегда может защитить себя.

«Во-первых, американцы прикрывали нас. Во-вторых, наши военно-воздушные силы могли вмешаться при необходимости», - отмечает Ледвидж.

Но обсуждаемая сейчас отправка британских и европейских войск в Украину не подразумевает участия американских войск. Более того, эта миссия может не иметь и надежной противовоздушной обороны из-за риска столкновения с Россией или попросту из-за того, что Россия не согласится на такой вариант.

Впрочем, и согласие Москвы на размещение в Украине европейского контингента без прикрытия с воздуха вызывает не меньшее сомнение. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что без мандата ООН они будут «обычными комбатантами и легитимной военной целью» для российских армии.