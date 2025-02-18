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Британия готова разместить войска в Украине: какими могут быть их численность и полномочия? (1)

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BBC
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент Украины Владимир Зеленский улыбаются, позируя перед одним из дронов, созданных в Украине при поддержке финансирования Великобритании, в Киеве, Украина, 16 января 2025 года, четверг.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер (слева) и президент Украины Владимир Зеленский улыбаются, позируя перед одним из дронов, созданных в Украине при поддержке финансирования Великобритании, в Киеве, Украина, 16 января 2025 года, четверг. Фото: Efrem Lukatsky

Британия готова отправить войска в Украину в рамках европейского контингента, который может быть там размещен после окончания войны, заявил премьер-министр Кир Стармер. Что может представлять из себя подобная инициатива, как она соотносится с планами стран Евросоюза и какие риски ее сопровождают? Об этом Би-би-си поговорил с ветераном британских военных миссий на Балканах и собрал мнения военных экспертов.

Лондон готов играть ведущую роль в разработке гарантий безопасности для Украины в рамках будущего мирного договора, заявил Кир Стармер в колонке для газеты Daily Telegraph. Это означает, кроме военной и финансовой помощи, «размещение при необходимости наших войск на земле» в рамках европейский миссии.

После встречи в Париже с рядом европейских коллег он добавил, что «гарантии безопасности со стороны США - единственный способ эффективно удержать Россию от повторного нападения на Украину».

Неизвестны ни потенциальный размер, ни мандат британского и европейского контингента, но опрошенные Би-би-си эксперты сходятся на том, что подобные проекты из Лондона и европейских столиц отчасти адресованы президенту США Дональду Трампу.

Европейские лидеры хотят обеспечить себе место за столом переговоров, в котором им сейчас отказывает не только Москва, но и Вашингтон, судя по последним заявлениям советников американского президента. Первые отзывы в окружении Трампа показывают верность этого расчета.

«Тот факт, что Великобритания готова отправить миротворцев - невероятный вклад. Это невероятно щедрое предложение от вашего премьер-министра», - сказал в понедельник близкий к американскому президенту аналитик Фред Флейтц в передаче Today на радио Би-би-си.

Администрация Трампа исключает участие американских войск в подобном контингенте и подчеркивает, что гарантии безопасности Украины должна обеспечивать Европа.

Но реакция самого Трампа на британскую инициативу станет известна на следующей неделе, когда он примет Стармера в Вашингтоне. А пока что один из самых обсуждаемых вопросов - сколько военных европейские члены НАТО могут развернуть в Украине?

Бывший британский военный разведчик Фрэнк Ледвидж участвовал в миротворческих миссиях НАТО в Боснии и Герцеговине и в Косово. Его полевой опыт включает командировки в Ирак, Афганистан и Ливию. Сейчас он преподает военную стратегию в Портсмутском университете.

Ледвидж отмечает, что после окончания конфликта в Боснии, площадь которой в 11 раз меньше территории Украины, были размещены 60 тысяч миротворцев НАТО, из них почти половина - американцы. На пике операции в 1995-1996 годах британский контингент там достигал максимальных 11,5 тысяч человек.

Но с начала 1990-х размер британской армии в целом уменьшился вдвое, до 70 тысяч человек, и она гораздо хуже вооружена, говорит эксперт.

В Украине «мы могли бы развернуть и поддерживать одну бригаду, что составило бы около пяти тысяч человек», сказал Ледвидж в интервью Русской службе Би-би-си.

Бывший военный атташе британского посольства в Москве Джон Форман предполагает, что британская армия может отправить в Украину до десяти тысяч человек.

Оба специалиста указывают, что с учетом ротаций и восстановления после командировок отправка даже одной бригады означает участие как минимум 15 тысяч человек.

Британские войска пересекают границу между Македонией и Косово.
Британские войска пересекают границу между Македонией и Косово. Фото: PA Media

Пока неясно, что могут предложить другие европейские члены НАТО. Меньше всего сомнений в участии Франции, которая первой из европейских стран заговорила об отправке войск в Украину. В Германии в воскресенье пройдут выборы, и до их исхода позицию Берлина предсказать невозможно.

США и Польша уже исключили размещение своих войск, а в Турции пока не сообщали о намерении участвовать в миссии. Без трех самых больших армий НАТО оставшиеся члены альянса смогут отправить в Украину не больше 30 тысяч, считает Ледвидж. Схожую оценку приводят источники газеты Washington Post.

Это намного меньше, чем континген от 100 до 200 тысяч человек, о необходимости которого говорили президент Украины Владимир Зеленский и другие политики. Однако американский военный эксперт Майкл Кофман, много раз посещавший линию фронта с украинской стороны, считает, что эти оценки делались с учетом линии соприкосновения длиной более тысячи километров.

Кофман пишет, что на деле нарушение огня российской армией можно ожидать на нескольких заранее известных участках фронта, и чтобы поддержать размещенные на них вооруженные силы Украины, достаточно направить от 45 до 50 тысяч человек.

Другим ключевым вопросом остается мандат европейского контингента в Украине: где он будет размещен, что этот контингент будет делать и где будут проходить границы его полномочий? Отсутствие четких правил может стоить жизней британских солдат - и может стоить Британии ее репутации и способности поддерживать мир, сказал сэр Джон Соэрс, бывший глава Службы внешней разведки (МИ-6), в эфире программы Today.

«Мы должны очень четко понимать, какова миссия и каковы правила применения силы. Если русские нападут, будем ли мы отвечать или просто сообщать об этом какому-то другому органу?» - говорил Соэрс в программе Today.

Фрэнк Ледвидж напоминает, что силы НАТО по поддержанию мира в Боснии и Герцеговине и в Косово имели право на самооборону: если они попадали под огонь, то отвечали огнем. Этим они отличались от миротворцев ООН, так называемых голубых касок, которые должны были запрашивать разрешение сверху и в целом были ограничены в своих действиях.

«Во всех наших миротворческих миссиях нас боялись, а нам бояться было нечего», - вспоминает разведчик о службе на территории бывшей Югославии. Там он всегда чувствовал себя в полной безопасности, зная, что его отряд всегда может защитить себя.

«Во-первых, американцы прикрывали нас. Во-вторых, наши военно-воздушные силы могли вмешаться при необходимости», - отмечает Ледвидж.

Но обсуждаемая сейчас отправка британских и европейских войск в Украину не подразумевает участия американских войск. Более того, эта миссия может не иметь и надежной противовоздушной обороны из-за риска столкновения с Россией или попросту из-за того, что Россия не согласится на такой вариант.

Впрочем, и согласие Москвы на размещение в Украине европейского контингента без прикрытия с воздуха вызывает не меньшее сомнение. Постпред РФ в ООН Василий Небензя заявил, что без мандата ООН они будут «обычными комбатантами и легитимной военной целью» для российских армии.

Другой риск - европейские силы будут атакованы дронами, но эту атаку будет невозможно быстро и с полной уверенностью атрибутировать одной из сторон конфликта. Наконец, Ледвидж отмечает, что, помимо основных функций, такой контингент будет иметь дело с гражданскими вопросами, такими как возвращение беженцев и внутренне перемещенных лиц и возникающими из этого спорами. Огромной проблемой будут и неразорвавшиеся мины и снаряды.

«Это будет гораздо более враждебная и опасная среда, чем все, с чем мы имели дело в Боснии, Косово и, как я подозреваю, даже в Ираке или Афганистане, - говорит бывший разведчик. - На мой взгляд, мы не должны развертывать войска, если у нас нет надежных и твердых правил применения силы для защиты от беспилотных летательных аппаратов и если развернутого контингента недостаточно для того, чтобы обеспечить безопасность наших войск».

Столкновения сербов с контингентом НАТО в Косово.
Столкновения сербов с контингентом НАТО в Косово. Фото: Reuters

Но бывший военный атташе Форман считает, что инициатива Лондона может сыграть символическую роль локомотива, который потянет за собой континентальную Европу: «Мы должны взять на себя это обязательство, чтобы более слабые европейские страны смогли принять участие».

Эту мысль развивает в своей колонке для газеты Telegraph украинский политолог Алена Гливко. Она пишет, что у Европы сейчас нет неформального лидера, и Британия может занять это место и тем самым заслужить уважение США.

«Предлагая экспертизу в области безопасности и опираясь на вековые традиции в области военного-морского флота, дипломатии и разведки, Британия может вновь стать стратегическим лидером», - считает Гливко.

Впрочем, министр обороны США Пит Хегсет говорил о будущем контингенте как о состоящем из европейских и неевропейских сил. Это заставляет наблюдателей предполагать, что Вашингтон открыт к размещению сил нейтральных государств, что может быть более приемлемо для Москвы, чем войска стран НАТО.

Речь может идти о бразильских или китайских миротворцах, пишет журнал Economist. По информации издания, вице-президент США Джей Ди Вэнс предупредил европейцев, что европейские войска не будут столь же эффективным сдерживающим фактором для новой российской агрессии, каким может стать контингент с неевропейскими силами.

BBC
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