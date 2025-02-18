В 2024 году в Эстонии было зарегистрировано 28 345 преступлений, что на три процента больше, чем в предыдущем году, когда было зарегистрировано 27 418 преступлений, сообщила прокуратура в своем новом ежегоднике.
Преступность в Эстонии растет: участились кражи и вождение в нетрезвом виде
Из всех зарегистрированных преступлений 1 387 были первой степени тяжести, что на 41 больше, чем в 2023 году, и 26 958 - второй степени, что на 839 больше, чем в позапрошлом году.
В 2024 году по сравнению с предыдущим годом было зарегистрировано на четыре процента больше преступлений, связанных с вождением в нетрезвом виде, и на три процента больше преступлений, связанных с кражами. Число преступлений, связанных с вождением в нетрезвом виде, увеличилось на 131 в Вируском регионе и на 31 в Ляэнеском регионе, а также уменьшилось на 69 в Пыхьяском и на 14 в Лыунаском регионах.
Число серьезных нарушений общественного порядка и нападений снизилось по сравнению с предыдущим годом.
В районе деятельности Пыхьяской окружной прокуратуры в 2024 году было зарегистрировано на девять процентов, или на 685, меньше преступлений против публичного правопорядка, в основном в результате нападений и краж, но и других отдельных преступлений было меньше, чем годом ранее.
В зоне деятельности Лыунаской окружной прокуратуры общее количество преступлений против публичного правопорядка, зарегистрированных в 2024 году, было на 11 процентов, или на 463 преступления, больше, чем в 2023 году, в основном за счет роста краж, которые увеличились на 523 преступления. Однако других отдельных преступлений против публичного правопорядка было зарегистрировано меньше, чем годом ранее.
В зоне деятельности Вируской окружной прокуратуры произошло наибольшее изменение в количестве зарегистрированных преступлений против публичного правопорядка - 563 новых правонарушения, что на 16% больше. Это произошло в основном за счет увеличения числа нападений и преступлений, связанных с вождением в нетрезвом виде. В то же время в Вируском регионе было зарегистрировано больше других отдельных преступлений, чем в 2023 году.
В зоне Ляэнеской окружной прокуратуры количество преступлений против публичного правопорядка осталось почти на том же уровне - их стало на 11 меньше и тем самым спад составил один процент. Было зарегистрировано меньше краж, но больше случаев вождения в нетрезвом виде.
В 2024 году окончательное решение в рамках производства вынесли в отношении 6 676 лиц, связанных с 14 021 преступлением, что на 522 лица меньше, чем в предыдущем году.
Продолжает снижаться доля направлений в суд во всех процессуальных решениях - если в 2017 году на долю направлений в суд приходился 71% всех процессуальных решений, то в 2024 году на долю направлений в суд материалов уголовного дела или обвинительного заключения приходится 47% всех процессуальных решений.
По состоянию на последний день года в производстве прокуратуры находилось 2241 уголовное дело, почти столько же, сколько и год назад. Всего на досудебном производстве находилось 12 802 уголовных дела, тогда как на конец 2023 года их было 11 413.