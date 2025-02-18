Преступность в Эстонии растет: участились кражи и вождение в нетрезвом виде

Из всех зарегистрированных преступлений 1 387 были первой степени тяжести, что на 41 больше, чем в 2023 году, и 26 958 - второй степени, что на 839 больше, чем в позапрошлом году.

В 2024 году по сравнению с предыдущим годом было зарегистрировано на четыре процента больше преступлений, связанных с вождением в нетрезвом виде, и на три процента больше преступлений, связанных с кражами. Число преступлений, связанных с вождением в нетрезвом виде, увеличилось на 131 в Вируском регионе и на 31 в Ляэнеском регионе, а также уменьшилось на 69 в Пыхьяском и на 14 в Лыунаском регионах.

Число серьезных нарушений общественного порядка и нападений снизилось по сравнению с предыдущим годом.

В районе деятельности Пыхьяской окружной прокуратуры в 2024 году было зарегистрировано на девять процентов, или на 685, меньше преступлений против публичного правопорядка, в основном в результате нападений и краж, но и других отдельных преступлений было меньше, чем годом ранее.

В зоне деятельности Лыунаской окружной прокуратуры общее количество преступлений против публичного правопорядка, зарегистрированных в 2024 году, было на 11 процентов, или на 463 преступления, больше, чем в 2023 году, в основном за счет роста краж, которые увеличились на 523 преступления. Однако других отдельных преступлений против публичного правопорядка было зарегистрировано меньше, чем годом ранее.