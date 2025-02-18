Полиция расследует инцидент, где живущий в волости Тапа мужчина отреагировал на пришедшее по электронной почте письмо о штрафе за парковку, но стал жертвой мошенников, которые сняли с его счета почти две тысячи евро.
Штраф за парковку оказался уловкой мошенников
В полицию обратился житель волости Тапа, которому около недели назад поступило письмо о неоплаченном штрафе за парковку. В письме содержалась ссылка на сайт, по которой следовало пройти и ввести банковское имя пользователя и коды Smart-ID.
Позже жертва обнаружила, что с его счета сделали перевод на сумму 1885 евро.