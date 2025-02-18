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Штраф за парковку оказался уловкой мошенников

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Интернет-мошенники становятся все изобретательнее. Иллюстративное фото.
Интернет-мошенники становятся все изобретательнее. Иллюстративное фото. Фото: Dmitri Kotjuh

Полиция расследует инцидент, где живущий в волости Тапа мужчина отреагировал на пришедшее по электронной почте письмо о штрафе за парковку, но стал жертвой мошенников, которые сняли с его счета почти две тысячи евро.

​В полицию обратился житель волости Тапа, которому около недели назад поступило письмо о неоплаченном штрафе за парковку. В письме содержалась ссылка на сайт, по которой следовало пройти и ввести банковское имя пользователя и коды Smart-ID.

Позже жертва обнаружила, что с его счета сделали перевод на сумму 1885 евро.

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