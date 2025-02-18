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Ежегодник прокуратуры Группировка «Джокера» причинила Эстонии и Финляндии ущерб на миллионы евро

Перевод: Александер-Марк Каппи
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Главарь группировки Валери Рамьялг, известный как «Джокер», а также ее участники Кейо Яануп и Тайво Хавам.
Главарь группировки Валери Рамьялг, известный как «Джокер», а также ее участники Кейо Яануп и Тайво Хавам. Фото: Riigiprokuratuur

По оценке прокуратуры и Центральной криминальной полиции, члены так называемой преступной группировки «Джокера», осужденные в прошлом году Харьюским уездным судом, нанесли ущерб в Эстонии и Финляндии на миллионы евро.

Государственный прокурор Райго Аас отметил в опубликованном во вторник ежегоднике прокуратуры, что около половины этой суммы приходится на налоговые преступления в обеих странах, а остальное - на имущественные и экономические махинации.

В прошлом году Харьюский уездный суд признал девять человек виновными в принадлежности к преступной группировке «Джокера». Валери Рамьялг, обвиненный в руководстве этой группировкой, был приговорен к пяти годам и семи месяцам реального лишения свободы. По решению суда у него конфискованы 100 000 евро, 3000 евро наличными, обнаруженные при обыске, часы стоимостью 16 000 евро и золотая цепь стоимостью 4000 евро.

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