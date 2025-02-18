По оценке прокуратуры и Центральной криминальной полиции, члены так называемой преступной группировки «Джокера», осужденные в прошлом году Харьюским уездным судом, нанесли ущерб в Эстонии и Финляндии на миллионы евро.
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Ежегодник прокуратуры ⟩ Группировка «Джокера» причинила Эстонии и Финляндии ущерб на миллионы евро
Государственный прокурор Райго Аас отметил в опубликованном во вторник ежегоднике прокуратуры, что около половины этой суммы приходится на налоговые преступления в обеих странах, а остальное - на имущественные и экономические махинации.