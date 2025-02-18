Автор цитирует журналистку Кристель Вильбасте: «Думаю о пацифизме. Почему в Эстонии он запрещен? Если ты против войны, значит, ты тролль». В том числе она вспоминает холодную войну и гонку вооружений, и удивляется, что теперь вновь говорят о приобретении атомных бомб «во имя мира».

По мнению автора портала EKRE, действительно, пацифизм и борьба за мир в Эстонии, кажется, находятся под запретом, хотя юридически стремление к миру не запрещено. «Это связано с Украиной - просто нельзя высказывать мнение, что мир мог бы наступить раньше военной победы Украины. В противном случае тебя обвинят в транслировании кремлевской пропаганды», - рассуждает он.

Автор считает, что это парадокс и сложная дилемма: желать Украине мира - это нормально, но нельзя хотеть мира раньше, чем в Крыму и Донбассе вновь взовьются сине-желтые флаги.

«Но война поглощает все новые человеческие жизни, внутри что-то кричит, мол, да прекратите вы уже, но поддаться этому желанию мира нельзя, иначе ты - путинист, который хочет отдать украинские земли России», - пишет автор.

Анонимный автор также отметил, что, когда Трамп объявил о стремлении прекратить войну, в Европе началась истерика: «Как так? Никакого мира до победы Украины!», хотя, по его мнению, Европа не в состоянии обеспечивать Украину оружием и даже защитить самих себя. По его мнению, здесь ничего не сходится: если бы у Запада была военная мощь и быстрое вооружение-спонсирование Украины, можно было бы делать ставку на победу. Однако автор считает, все движется в противоположном направлении: «В какой-то момент мир может стать спасательным кругом, который поможет Украине хотя бы частично сохранить свою страну».

«Но одно ясно: в Эстонии нельзя быть пацифистом, иначе ты повторяешь кремлевскую политику. Если хочешь продолжать войну и рисковать агрессией, значит, ты патриот Украины и Европы», - подводит итоги автор Uued Uudised.