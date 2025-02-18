Корреспондент Том Бейтман, сопровождающий делегацию Госдепартамента США, сообщил Би-би-си, что представители двух стран сидели друг напротив друга за длинным деревянным столом. Основными темами обсуждения стали возможные пути прекращения полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, а также восстановление двусторонних отношений.

По эстонскому времени, незадолго до 14:30, Бейтман сообщил, что переговоры, длившиеся более четырех часов, завершены и члены делегаций покидают дворец Диръия.

Россия: диалог был конструктивным

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входивший в состав российской делегации, заявил в интервью «Первому каналу», что переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере.

«В отличие от администрации Байдена, которая никогда не хотела слышать позицию России, на этот раз был очевидный настрой на диалог, стремление понять нашу точку зрения и обсудить вопросы, по которым мы можем прийти к согласию», - отметил Дмитриев.

Советник президента России и давний доверенный дипломат Владимира Путина Юрий Ушаков добавил, что обсуждение было очень серьезным.

«Не могу сказать, что Россия и США стали ближе, но именно это мы обсуждали. Это была действительно глубокая и серьезная дискуссия по вопросам, которые для нас важны», - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что стороны договорились учитывать интересы друг друга и развивать двусторонние отношения, в чем, по его словам, заинтересованы и Москва, и Вашингтон.