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Переговоры США и России завершены: о встрече Трампа и Путина пока не условились (2)

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Представители США (слева направо: Стив Уиткофф, Марко Рубио, Майк Уолтц) и России (справа налево: Сергей Лавров, Юрий Ушаков). Во главе стола - министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мосаад бин Мохаммед Аль Айбан.
Представители США (слева направо: Стив Уиткофф, Марко Рубио, Майк Уолтц) и России (справа налево: Сергей Лавров, Юрий Ушаков). Во главе стола - министр иностранных дел Саудовской Аравии принц Фейсал бин Фархан Аль Сауд и советник по национальной безопасности Мосаад бин Мохаммед Аль Айбан. Фото: Freddie Everett/Us State

Высокопоставленные дипломаты США и России провели переговоры в Саудовской Аравии. После нескольких часов обсуждений обе стороны назвали встречу позитивной, однако конкретных договоренностей, в том числе о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, достигнуто не было.

Корреспондент Том Бейтман, сопровождающий делегацию Госдепартамента США, сообщил Би-би-си, что представители двух стран сидели друг напротив друга за длинным деревянным столом. Основными темами обсуждения стали возможные пути прекращения полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, а также восстановление двусторонних отношений.

По эстонскому времени, незадолго до 14:30, Бейтман сообщил, что переговоры, длившиеся более четырех часов, завершены и члены делегаций покидают дворец Диръия.

Россия: диалог был конструктивным

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входивший в состав российской делегации, заявил в интервью «Первому каналу», что переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере.

«В отличие от администрации Байдена, которая никогда не хотела слышать позицию России, на этот раз был очевидный настрой на диалог, стремление понять нашу точку зрения и обсудить вопросы, по которым мы можем прийти к согласию», - отметил Дмитриев.

Советник президента России и давний доверенный дипломат Владимира Путина Юрий Ушаков добавил, что обсуждение было очень серьезным.

«Не могу сказать, что Россия и США стали ближе, но именно это мы обсуждали. Это была действительно глубокая и серьезная дискуссия по вопросам, которые для нас важны», - сказал Ушаков.

Он подчеркнул, что стороны договорились учитывать интересы друг друга и развивать двусторонние отношения, в чем, по его словам, заинтересованы и Москва, и Вашингтон.

Во встрече также принимал участие глава МИД России Сергей Лавров, который позже провел отдельные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.

По словам Ушакова, решение о возможной встрече с президентом США остается за Владимиром Путиным. Он отметил, что для ее подготовки необходимо, чтобы делегации двух стран плотно сотрудничали.

«Мы к этому готовы, но пока трудно говорить о конкретной дате возможной встречи лидеров», - передает слова Ушакова Associated Press.

США: сделан важный шаг вперед

Американскую сторону на переговорах представляли: государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.

По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, встреча стала шагом вперед в улучшении отношений между двумя странами.

«Один телефонный звонок и одна встреча - этого недостаточно, чтобы создать долговременный и стабильный мир. Нам нужны действия, и сегодня мы сделали важный шаг», - заявила Брюс в интервью Reuters.

Она подчеркнула, что США намерены использовать все возможные рычаги, чтобы прекратить кровопролитие и сблизить позиции сторон.

По мнению Брюс, Дональд Трамп - единственный мировой лидер, способный добиться соглашения между Украиной и Россией.

В ходе переговоров США и Россия договорились о создании механизма консультаций и формировании высокоуровневых рабочих групп для как можно более скорого прекращения войны в Украине.

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