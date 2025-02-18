Высокопоставленные дипломаты США и России провели переговоры в Саудовской Аравии. После нескольких часов обсуждений обе стороны назвали встречу позитивной, однако конкретных договоренностей, в том числе о возможной встрече Дональда Трампа и Владимира Путина, достигнуто не было.
Корреспондент Том Бейтман, сопровождающий делегацию Госдепартамента США, сообщил Би-би-си, что представители двух стран сидели друг напротив друга за длинным деревянным столом. Основными темами обсуждения стали возможные пути прекращения полномасштабной войны, развязанной Россией против Украины, а также восстановление двусторонних отношений.
По эстонскому времени, незадолго до 14:30, Бейтман сообщил, что переговоры, длившиеся более четырех часов, завершены и члены делегаций покидают дворец Диръия.
Россия: диалог был конструктивным
Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев, входивший в состав российской делегации, заявил в интервью «Первому каналу», что переговоры прошли в позитивной и конструктивной атмосфере.
«В отличие от администрации Байдена, которая никогда не хотела слышать позицию России, на этот раз был очевидный настрой на диалог, стремление понять нашу точку зрения и обсудить вопросы, по которым мы можем прийти к согласию», - отметил Дмитриев.
Советник президента России и давний доверенный дипломат Владимира Путина Юрий Ушаков добавил, что обсуждение было очень серьезным.
«Не могу сказать, что Россия и США стали ближе, но именно это мы обсуждали. Это была действительно глубокая и серьезная дискуссия по вопросам, которые для нас важны», - сказал Ушаков.
Он подчеркнул, что стороны договорились учитывать интересы друг друга и развивать двусторонние отношения, в чем, по его словам, заинтересованы и Москва, и Вашингтон.
Во встрече также принимал участие глава МИД России Сергей Лавров, который позже провел отдельные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мохаммедом бин Салманом.
По словам Ушакова, решение о возможной встрече с президентом США остается за Владимиром Путиным. Он отметил, что для ее подготовки необходимо, чтобы делегации двух стран плотно сотрудничали.
«Мы к этому готовы, но пока трудно говорить о конкретной дате возможной встречи лидеров», - передает слова Ушакова Associated Press.
США: сделан важный шаг вперед
Американскую сторону на переговорах представляли: государственный секретарь Марко Рубио, советник по национальной безопасности Майкл Уолтц и специальный представитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф.
По словам пресс-секретаря Госдепартамента Тэмми Брюс, встреча стала шагом вперед в улучшении отношений между двумя странами.
«Один телефонный звонок и одна встреча - этого недостаточно, чтобы создать долговременный и стабильный мир. Нам нужны действия, и сегодня мы сделали важный шаг», - заявила Брюс в интервью Reuters.
Она подчеркнула, что США намерены использовать все возможные рычаги, чтобы прекратить кровопролитие и сблизить позиции сторон.
По мнению Брюс, Дональд Трамп - единственный мировой лидер, способный добиться соглашения между Украиной и Россией.
В ходе переговоров США и Россия договорились о создании механизма консультаций и формировании высокоуровневых рабочих групп для как можно более скорого прекращения войны в Украине.